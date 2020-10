Fico a Raši hovoria o ústavnoprávnych problémoch pri novele ÚVZ

Bratislava 14. októbra (TASR) - Novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR, sa podľa Smeru-SD premiér Igor Matovič (OĽANO) zbavuje zodpovednosti za boj s pandémiou nového koronavírusu. Všetko podľa strany prenáša na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorého nariadenia novela upravuje. Nezaradený poslanec Richard Raši namieta, že novela môže spôsobiť v budúcnosti škody, pretože niektoré jej ustanovenia nemusia byť v súlade s inými zákonmi či Ústavou SR.



Fico tvrdí, že koaliční poslanci uznali, že zákon bol šitý veľmi rýchlo, mnoho jeho ustanovení môže vyvolávať ústavnoprávne problémy. Nevyriešil sa podľa neho problém nezákonnosti rozhodnutí úradov verejného zdravotníctva prijatých pred schválením novely. Myslí si, že to môže spôsobiť vlnu podaní na súdy. "Máme veľkú výhradu voči ustanoveniu, že pri uplatňovaní opatrení, ktoré bude mať podľa tohto zákona ÚVZ právo prijímať, nebude možné podávať žiadne návrhy na náhradu škody alebo ušlého zisku. My s týmto nemôžeme súhlasiť, pretože je to výrazné obmedzenie základných práv," povedal.



Raši kritizuje aj to, že sa koalícia snažila do zákona vložiť povinné očkovanie, čo napokon podľa jeho slov po tlaku poslancov vypustili. Negatívne vníma i to, že novela znemožňuje požiadavky na kompenzácie rôznym prevádzkam. "Nemyslíme zisk, ktorý v minulom období mali a teraz nemajú, ale nebudú mať nárokovateľné ani kompenzácie strát prevádzkových, teda financií, ktoré stratili a súvisia aj s udržaním podniku ako takého," poznamenal.



Novela, ktorú parlament v stredu schválil, má odstrániť nezrovnalosti pri opatreniach úradov verejného zdravotníctva. Vyjasniť sa má postavenie nariadení týchto úradov, označovať sa budú ako vyhlášky. Rovnako sa stanovia podmienky nadobudnutia ich účinnosti a publikácie. Zavedú sa i nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Poslanci o novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.