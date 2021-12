Fico: Ak by prišlo pozvanie z čínskej strany, do Pekingu by som išiel

Bratislava 16. decembra (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico by akceptoval pozvanie na zimné olympijské hry v Pekingu. „Keby som bol jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov, určite by som do Pekingu išiel,“ povedal v diskusii na TASR TV.



S myšlienkou politického a diplomatického bojkotu februárových olympijských hier v Číne ako výrazu obáv nad dodržiavaním ľudských práv v krajine sa predseda Smeru-SD nestotožňuje. „Chcem, aby Slovenská republika robila suverénnu zahraničnú politiku, ktorá je postavená na členstve v Európskej únii a NATO. A že automaticky nebudeme opakovať postoje niekoho iného,“ povedal.



S rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) nezúčastniť sa na hrách, Fico nesúhlasí. Tvrdí, že aj v dôsledku politiky slovenskej vlády sú aktuálne vzťahy s Ruskou federáciu a Čínou „zamrznuté“. „Čína je dnes svetovou veľmocou a nám musí záležať na dobrých vzťahoch s touto krajinou,“ vyhlásil predseda Smeru-SD.



Diplomatický bojkot ZOH 2022 v Pekingu oznámili minulý týždeň USA v súvislosti s "genocídou" Číny voči ujgurskej menšine i ďalším porušovaním ľudských práv. Pripojili sa k nim Kanada, Austrália a Veľká Británia.



Prezidentka Čaputová a predseda parlamentu Kollár oznámili, že do Číny neplánovali ísť. Prezidentka sa stotožňuje s výhradami, ktoré stoja za výzvou na diplomatický bojkot, podľa Kollára by Slovensko malo túto iniciatívu koordinovať v súčinnosti s Európskou úniou.