Fico: Ak nebudú rešpektovať iný názor, k dohode nemusí prísť

Bratislava 1. marca (TASR) - Ak na mimoriadnom európskom samite nebude rešpektované, že niektoré krajiny majú iný názor na pokračovanie vojny na Ukrajine, Európska rada nemusí byť vo štvrtok (6. 3.) schopná dohodnúť sa na záveroch k Ukrajine. V reakcii na piatkové (28. 2.) stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského to na sociálnej sieti vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že Slovensko má výhrady a ďalšie požiadavky.



"SR nepodporí Ukrajinu ani finančne ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne. Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať. SR má výhrady k nereálnej stratégii "mier prostredníctvom sily", ktorá má poslúžiť len ako dôvod na pokračovanie vojny na Ukrajine. Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozície vojenskej sily. SR do záverov samitu EÚ navrhuje, okrem iného, nevyhnutnosť okamžitého prímeria (bez ohľadu na moment dosiahnutia konečnej mierovej dohody), čo prezident Zelenskyj a veľká časť členských krajín EÚ odmieta," napísal Fico.



Slovensko podľa premiéra bude zároveň žiadať, aby sa v záveroch samitu objavila výslovná požiadavka, aby Ukrajina obnovila tranzit plynu do Európy. Konkurencieschopnosť Európy podľa neho nie je možné zabezpečiť bez ruského plynu prúdiaceho cez Ukrajinu.



Fico zdôraznil, že Slovensko rešpektuje potrebu zvyšovania obranyschopnosti Európy.



Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu.