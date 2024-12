Fico: Akceptovanie Zelenského rozhodnutí vedie k napätiu

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nesprávne, iracionálne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam. Je v záujme občanov Európskej únie (EÚ), aby bola podpora Ukrajiny racionálna a nekonala sa formou sebadeštruktívnych a Úniu poškodzujúcich gest. V otvorenom liste predstaviteľom EÚ to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



"Ako už je všeobecne známe, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednostranne, bez akýchkoľvek otvorených konzultácií s orgánmi Európskej únie alebo dotknutými členskými štátmi oznámil, že po 1. januári 2025 Ukrajina nebude zabezpečovať cez svoje územie žiadny tranzit plynu smerom na Slovenskú republiku a pre ďalších odberateľov v západnej Európe," uviedol v liste Fico.



Podľa premiéra boli Ukrajine predložené aj iné varianty tranzitu plynu ako ruského. Tie krajina takisto odmietla. Fico vyhlásil, že mu nie je známe, či "vágny prístup" Európskej komisie vychádza z toho, že ekonomické dosahy prerušenia tranzitu plynu neboli analyzované a rozhodnutie bolo iba ideologické alebo či takáto analýza bola urobená, no nebola prediskutovaná s členskými krajinami. Fico v liste argumentoval, že zastavenie tranzitu poškodí EÚ viac ako Rusko.



"Veľmi pravdepodobne prestane existovať aj reálna možnosť exportovať plyn z Európy na Ukrajinu a Ukrajina sa bude musieť spoliehať výlučne na svoju vlastnú ťažbu," myslí si Fico v prípade zastavenia tranzitu do Európy.



Ukrajinskí predstavitelia pred časom oznámili, že neplánujú predĺžiť zmluvu o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorej platnosť sa skončí 1. januára budúceho roka. Fico v piatok (27. 12.) vyhlásil, že slovenská vláda po začiatku roka zhodnotí situáciu a rozhodne o recipročných opatreniach za prípadné zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko. Ich súčasťou by mohlo byť zastavenie dodávok elektrickej energie.



Zelenskyj v sobotu (28. 12.) na sociálnej sieti obvinil Fica z otvorenia druhého energetického frontu proti Ukrajine na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tieto vyjadrenia v nedeľu odmietlo.