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Fico: Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú do EÚ pripravené najlepšie
Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú Úniu.
Autor TASR
Tivat 5. júna (TASR) - Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú spomedzi krajín západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie (EÚ). Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná Únia, prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme. Po samite EÚ a krajín západného Balkánu to v čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
„Ak si zoberieme celkový počet obyvateľov týchto troch krajín, tak to by nemalo žiadny vplyv, absolútne žiadny vplyv na fungovanie Európskej únie ako takej. Ale zdá sa mi, že stále niekto vymýšľa, ako to celé komplikovať, ako tomu zabrániť, ako nepristúpiť k tomuto rozhodnutiu čo najrýchlejšie,“ myslí si Fico. Doplnil, že v piatok na vrcholnej schôdzke požiadal, aby sa v rámci prístupových rokovaní otvoril tretí klaster.
Na samite si kandidátske krajiny podľa neho opäť vypočujú prísľuby o vzájomnom zbližovaní sa, ale v tomto, ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu Únie.
Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú Úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských krajín robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do EÚ.
Slovenský premiér poznamenal, že posun nastal aspoň ohľadne dejiska samitu. „Prvýkrát sa takýto samit koná na území krajiny, ktorá sa uchádza o členstvo. Toto nebolo. Tie samity vždy boli buď v Bruseli, alebo v nejakom členskom štáte Európskej únie. Možno je to pozitívny posun,“ povedal. Všimol si tiež, že účasť lídrov krajín EÚ sa zvýšila.
Poukázal aj na to, že na samite sa lídri nerozprávali o Ukrajine. „Ja som rád, že o Ukrajine sa dnes absolútne nehovorilo. Bavili sme sa len, je to asi prirodzené, keďže sme v regióne západného Balkánu, o týchto balkánskych štátoch. Držím palce predovšetkým Srbsku. Je to hrdá, suverénna krajina, podobne ako Čierna Hora, podobne ako Albánsko,“ vyhlásil slovenský premiér.
(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)
„Ak si zoberieme celkový počet obyvateľov týchto troch krajín, tak to by nemalo žiadny vplyv, absolútne žiadny vplyv na fungovanie Európskej únie ako takej. Ale zdá sa mi, že stále niekto vymýšľa, ako to celé komplikovať, ako tomu zabrániť, ako nepristúpiť k tomuto rozhodnutiu čo najrýchlejšie,“ myslí si Fico. Doplnil, že v piatok na vrcholnej schôdzke požiadal, aby sa v rámci prístupových rokovaní otvoril tretí klaster.
Na samite si kandidátske krajiny podľa neho opäť vypočujú prísľuby o vzájomnom zbližovaní sa, ale v tomto, ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu Únie.
Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú Úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských krajín robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do EÚ.
Slovenský premiér poznamenal, že posun nastal aspoň ohľadne dejiska samitu. „Prvýkrát sa takýto samit koná na území krajiny, ktorá sa uchádza o členstvo. Toto nebolo. Tie samity vždy boli buď v Bruseli, alebo v nejakom členskom štáte Európskej únie. Možno je to pozitívny posun,“ povedal. Všimol si tiež, že účasť lídrov krajín EÚ sa zvýšila.
Poukázal aj na to, že na samite sa lídri nerozprávali o Ukrajine. „Ja som rád, že o Ukrajine sa dnes absolútne nehovorilo. Bavili sme sa len, je to asi prirodzené, keďže sme v regióne západného Balkánu, o týchto balkánskych štátoch. Držím palce predovšetkým Srbsku. Je to hrdá, suverénna krajina, podobne ako Čierna Hora, podobne ako Albánsko,“ vyhlásil slovenský premiér.
(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)