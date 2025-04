Fico avizuje pripravenosť na spory s dodávateľmi pochybných vakcín

Bratislava 13. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje pripravenosť na súdne spory s dodávateľmi pochybných vakcín. Odvoláva sa pritom na posudok, ktorý potvrdzuje, že vo vakcínach proti ochoreniu COVID-19 používaných v SR bol abnormálny výskyt DNA a látok, ktoré tam nemali čo robiť a výrobcovia ich zatajili. Pýta sa, ako inak ako podporne má reagovať na výzvu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára na nepoužívanie pochybných vakcín. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.



„Splnomocnenec Kotlár robí užitočnú robotu. Zdravo provokuje a predkladá ťažko spochybniteľné fakty. Aj preto som toho názoru, že by sme mali oznámiť, a to okamžite, dodávateľom pochybných vakcín, že im už nezaplatíme ani cent a že sme pripravení viesť s nimi súdne spory. A splnomocnenec Kotlár bude mať v tomto moju plnú podporu,“ poznamenal.



Predseda vlády tiež kritizoval spochybňovanie zákona o odškodnení pokút za porušenie opatrení počas pandémie COVID-19, ktorý tento týždeň schválil parlament.



Kotlár tento týždeň vyzval koalíciu a premiéra na ukončenie očkovania mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Zopakoval svoje zistenia, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.