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Fico: Boj o výklad Slovenského národného povstania naďalej pokračuje
Kritizoval budovanie militantnej atmosféry a atmosféry nenávisti najmä voči Rusku.
Autor TASR,aktualizované
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je najvýznamnejšou udalosťou v moderných dejinách Slovenska. Boj o jeho výklad však naďalej pokračuje. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to zdôraznil v príhovore pri príležitosti osláv 82. výročia Povstania. Povedal tiež, že nacizmus síce bol porazený na bojiskách druhej svetovej vojny, ale nikdy podľa neho nebol vykorenený z hláv ľudí.
„My ho tu znovu máme, len sa inak oblieka, má iné šaty. Myslím si, že je čas odkryť karty, dať preč servítku spred úst, nehovoriť v inotajoch a povedať veci presne tak, ako sú,“ podčiarkol Fico. Hovoril napríklad o snahách zbúrať bývalý koncentračný tábor v Rakúsku či budovaní národného panteónu hrdinov v Kyjeve. „Ak sa buduje národná pamäť, tak sa ťažko buduje tak, že sa vytvára panteón ľudí, ktorých neviete jednoducho pri pohľade do ich životopisov odstrihnúť od fašistickej ideológie,“ poznamenal.
Kritizoval budovanie militantnej atmosféry a atmosféry nenávisti najmä voči Rusku. Súhlasí s názorom, že nie je možné mať v Európe bezpečnosť a mier bez Ruska. Každý štát musí podľa premiéra rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. „Áno, Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho démonizovať a vytláčať ho z Európy,“ podotkol. EÚ je podľa jeho slov mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. „EÚ nepotrebuje viac zbraní a rusofóbiu. EÚ potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike,“ dodal premiér.
V súvislosti s nazeraním na Povstanie odkázal na slová bývalého prezidenta Československej socialistickej republiky Gustáva Husáka o tom, že SNP trvalo niekoľko mesiacov, ale boj o jeho výklad celé desaťročia. „Koľko za tie posledné roky som videl krivých výkladov, krivých zrkadiel, v ktorých chcú nás Slovákov a celé SNP ukázať ako nejakú zosmiešnenú karikatúru,“ doplnil.
Kritizoval politickú opozíciu na Slovensku. Hovoril o pohŕdaní históriou a Slovenskom. „Politická alternatíva nemôže byť postavená na nenávisti a odmietaní slovenského a autentického,“ zdôraznil. Pôjde podľa jeho slov o legitímny politický súboj, ktorý bude potrebné zviesť.
„My ho tu znovu máme, len sa inak oblieka, má iné šaty. Myslím si, že je čas odkryť karty, dať preč servítku spred úst, nehovoriť v inotajoch a povedať veci presne tak, ako sú,“ podčiarkol Fico. Hovoril napríklad o snahách zbúrať bývalý koncentračný tábor v Rakúsku či budovaní národného panteónu hrdinov v Kyjeve. „Ak sa buduje národná pamäť, tak sa ťažko buduje tak, že sa vytvára panteón ľudí, ktorých neviete jednoducho pri pohľade do ich životopisov odstrihnúť od fašistickej ideológie,“ poznamenal.
Kritizoval budovanie militantnej atmosféry a atmosféry nenávisti najmä voči Rusku. Súhlasí s názorom, že nie je možné mať v Európe bezpečnosť a mier bez Ruska. Každý štát musí podľa premiéra rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy iného štátu. „Áno, Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno ho démonizovať a vytláčať ho z Európy,“ podotkol. EÚ je podľa jeho slov mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. „EÚ nepotrebuje viac zbraní a rusofóbiu. EÚ potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike,“ dodal premiér.
V súvislosti s nazeraním na Povstanie odkázal na slová bývalého prezidenta Československej socialistickej republiky Gustáva Husáka o tom, že SNP trvalo niekoľko mesiacov, ale boj o jeho výklad celé desaťročia. „Koľko za tie posledné roky som videl krivých výkladov, krivých zrkadiel, v ktorých chcú nás Slovákov a celé SNP ukázať ako nejakú zosmiešnenú karikatúru,“ doplnil.
Kritizoval politickú opozíciu na Slovensku. Hovoril o pohŕdaní históriou a Slovenskom. „Politická alternatíva nemôže byť postavená na nenávisti a odmietaní slovenského a autentického,“ zdôraznil. Pôjde podľa jeho slov o legitímny politický súboj, ktorý bude potrebné zviesť.