Fico: Budúci rozpočet EÚ musí zachovať kohéziu a vyrovnanie platieb

Brusel 21. marca (TASR) - Pracovná večera štvrtkového summitu Európskej rady v Bruseli prebehla v znamení prvých debát o príprave viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2035. Potvrdil to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení rokovaní. Slovensko podľa neho bude predovšetkým chcieť, aby sa zachovala kohézna politika a vyrovnávanie platieb poľnohospodárom, informuje spravodajca TASR.



Fico pripomenul, že predseda Európskej rady António Costa účastníkov summitu upozornil, že ide iba o neformálne diskusie k budúcemu dlhodobému rozpočtu EÚ. Aj preto sa nerokovalo o žiadnych konkrétnych finančných prostriedkoch ani o tzv. "červených čiarach" jednotlivých členských štátov.







Premiér skonštatoval, že VFR po roku 2027 musí zohľadniť splácanie pôžičiek v celkovej výške 750 miliárd eur, ktoré EÚ vytvorila cez plán obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU). Ročne to bude znamenať 20 až 30 miliárd eur. Ďalej VFR bude podľa neho musieť dbať na vyššie výdavky na obranu aj na rozširovanie EÚ, respektíve možné pristúpenie nových členských štátov, na ktoré by sa už tiež vzťahovali výdavky zo spoločného rozpočtu.



"Predsedníčka Európskej komisie si chcela vypočuť prvé názory a na základe toho potom v júni predloží prvý návrh dlhodobého rozpočtu na diskusiu," ozrejmil Fico.



Na otázku TASR, aké budú priority slovenskej vlády, keď sa bude debatovať o zvyšovaní či škrtaní rozpočtových kapitol VFR, premiér poznamenal, že na summit išiel s mandátom Výboru NR SR pre európske a zahraničné záležitosti. Podľa neho má pri tejto téme hovoriť o súdržnosti, aby sa kohézna politika v prospech rozvoja regiónov nezmenšovala, a tiež o ochrane potrieb slovenských poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.



"Toto sú dva základné ciele, ktoré my sledujeme, pokiaľ ide o rozpočet. Nechcem teraz hovoriť o červených čiarach, nepoznáme ešte tie čísla, nevieme, kde to skončí. Priame platby sú na Slovensku na úrovni 80 percent z priemeru v EÚ. Každá krajina, ktorá má nižšie platby, sa ich snaží zvyšovať a vždy sa nájde nejaký kompenzačný mechanizmus," dodal slovenský premiér.



