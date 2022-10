Fico chce informácie o bojaschopnosti ozbrojených síl

Bratislava 13. októbra (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico žiada informácie o počtoch armádneho vybavenia Ozbrojených síl (OS) SR poslaných na Ukrajinu. Hovorí o podozreniach z úmyselného znižovania bojaschopnosti slovenskej armády. Prezidentku Zuzanu Čaputovú žiada, aby informovala o jej stave. Premiér Eduard Heger deklaroval najlepšiu kondíciu obrany. Kritiku odmietol aj minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO). Hovorí o zlepšení obranyschopnosti Slovenska.



"Vývoz munície a zbraní patriacich OS SR na Ukrajinu, ako aj udalosti týkajúce sa zahraničných batérií protivzdušnej obrany Patriot umiestnených na území Slovenska, vyvolávajú vážne podozrenia z úmyselného znižovania bojaschopnosti OS SR," tvrdí Fico. Hovorí o enormnom vývoze zbraní a munície. Žiada prezidentku, ako hlavnú veliteľku OS SR, aby informovala o množstve a druhoch munície, počte bojových vozidiel pechoty, tankov či samohybných húfnic a iných zbraňových systémov odovzdaných Ukrajine.



Pýta sa, koľko výzbroje zostalo našej armáde a ako sa nahradila tá darovaná. Za závažné označil informácie o presune batérií systému Patriot zo Slovenska. Tvrdí, že po darovaní systému protivzdušnej ochrany S-300 Ukrajine je Slovensko odkázané na dobrú vôľu USA či iných západných krajín. Smer-SD podľa neho nemieni situáciu v armáde podceňovať a podnikne všetky nevyhnutné legitímne kroky.



Premiér označil Ficove slová za klamstvá. "Okrem toho, že máme našu obranu stále v najlepšej kondícii, tak v prípade, ak by prišlo k ohrozeniu slovenských občanov, naši spojenci nám opäť pohotovo pomôžu, ako tomu bolo aj na jar tohto roka. Nezabudnime, že sme súčasťou najväčšej obrannej aliancie, ktorá svojich členov nenechá napospas bezpečnostných hrozieb, pretože spolu sme silnejší," zdôraznil na sociálnej sieti. Za oslabenie označil Ficovu bezpečnostnú politiku, ktorou sa snaží krajinu zatiahnuť opačným geopolitickým smerom. Bývalým vládam vyčíta zanedbávanie obrannej infraštruktúry.



Vyzdvihol prácu rezortu obrany od vypuknutia vojny na Ukrajine a investície stoviek miliónov eur do obrannej infraštruktúry. Tvrdí, že na stave obrany SR aktuálne nič nemení zníženie počtu holandských vojakov, ani stiahnutie jednej ich batérie systému Patriot. "Je to prirodzená súčasť vyhodnotenia aktuálnej bezpečnostnej situácie a zavedenia iných opatrení na Slovensku," vysvetlil s tým, že servis batérie bol dlhodobo plánovaný.



Poukázal na to, že zastaralý systém S-300 nahradili moderné systémy Patriot od spojencov a že Kongres USA schválil grant vyše 200 miliónov eur na modernizáciu našej armády. Vyzdvihol viaceré obranné nákupy i zabezpečenie vzdušného priestoru modernými stíhačkami z Česka a Poľska. Dodal, že s Nemeckom rokujeme o dare 15 tankov Leopard 2 A4 výmenou za 30 vozidiel BVP-1, ktoré následne poskytneme Ukrajine. V rámci tejto dodávky podľa jeho slov dostaneme muníciu, náhradné diely a komplexný výcvik.



Minister obrany na Ficove otázky reagoval podobne. Rovnako poukázal na posilnenie našej obrany. Vyhlásil, že Ukrajine sme doteraz nedarovali žiadne húfnice ani tanky. Húfnice slovenskej výroby sa dokonca podľa jeho slov podarilo nášmu obrannému priemyslu predať. "Dokázali sme predať osem Zuzán 2 pre Ukrajinu a ďalších 16 predáme čoskoro," priblížil. Hovorí o zisku a obrovskom úspechu nášho obranného priemyslu.



Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko deklaroval, že ozbrojené sily sú momentálne v najlepšom stave operačnej pripravenosti vo svojej histórii. "Akékoľvek spochybňovanie našej pripravenosti plniť naše hlavné poslanie je kontraproduktívne a ohrozuje stabilitu jedného zo základných pilierov našej štátnosti," citovali OS SR jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. Spolu so spojencami sú podľa jeho slov OS SR pripravené reagovať na akékoľvek ohrozenie bezpečnosti SR. Poukázal na najväčšie investície do modernizácie výzbroje a skvalitnenia infraštruktúry v histórii OS SR.