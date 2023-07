Fico chce odvolanie Hamrana, Ódora chce k tomu zaviazať uznesením NRSR

Bratislava 20. júla (TASR) - Smer-SD chce uznesením Národnej rady (NR) SR zaviazať premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený vedením rezortu vnútra, aby odvolal prezidenta Policajného zboru (PZ) Štefana Hamrana. Avizoval to predseda stany Robert Fico. Podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze má strana pripravené. Fico vyhlásil, že prezidentka Zuzana Čaputová odobratím poverenia Ivanovi Šimkovi odovzdala ministerstvo vnútra Hamranovi. Vidí za tým snahu dokončiť špinavú robotu voči opozícii a ovplyvniť voľby.



"Ministrom vnútra je Hamran. Rozhodla o tom Čaputová. Hamran je čistý Matovičov človek," vyhlásil Fico. Argumentuje, že sa účelovo menil aj zákon, aby Hamran mohol byť policajným prezidentom. Fico tvrdí, že špinavú hru hrá aj prezidentka, ktorá pomáha Progresívnemu Slovensku. Nahovoril ju na to podľa neho špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a následne hlava štátu na odvolanie Šimka nahovorila aj Ódora. Poukázal pritom aj na situáciu v polícii.



Zdôraznil, že na bezvládie, chaos a zneužívanie moci či trestného práva v politickom boji musí reagovať NR SR. Fico už komunikoval s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a ten ho mal uistiť, že ak do 16.00 h podajú návrh, mimoriadnu schôdzu zvolá hneď po rokovaní o samosprávach, ktoré sa má začať v piatok (21. 7.) ráno.



Dodal, že Smer-SD už pripravil uznesenie NR SR. Okrem odvolania Hamrana žiada strana premiéra, aby okamžite podal vláde návrh na odvolanie šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása. Fico podotkol, že ak sa Ódor na základe pokynu Čaputovej, Lipšica a lídra hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča rozhodol zlikvidovať Šimka, pre upokojenie situácie mal byť odvolaný aj policajný prezident a šéf inšpekcie.



Zopakoval tvrdenia, že určitá skupina v polícii ovplyvňuje vyšetrovanie káuz. Vidí za tým politický boj voči opozícii. Tvrdí, že snahu manipulovať výsledky volieb potvrdzuje aj to, že Hamran avizoval obvinenie niektorého poslanca NR SR. Fico uviedol, že podľa informácií Smeru-SD má ísť o Martina Borguľu zo Sme rodina.