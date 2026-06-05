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Fico chce preplatenie darovanej techniky riešiť s von der Leyenovou

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Slovenský premiér Robert Fico prichádza na summit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate v piatok 5. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pre médiá tiež poznamenal, že na summite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky (V4).

Autor TASR
Tivat 5. júna (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom summite už tento mesiac. Fico o tom informoval v piatok po summite Európskej únie a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate.

„Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu,“ vyhlásil Fico.

Pre médiá tiež poznamenal, že na summite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky (V4). Premiér si želá, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovaniach sa zúčastnili i významní predstavitelia EÚ.

„Predpokladám, že v krátkom čase by to mala byť aj predsedníčka Európskej komisie, pretože V4 plus predsedníčka Európskej komisie, to je formát, ktorý môže pomerne veľa vyriešiť,“ myslí si.


(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)
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