Fico: Chceme prezidentke predložiť petičné otázky k referendu

Bratislava 19. októbra (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico chce, aby petičné otázky vedúce k referendu predložili prezidentke Zuzane Čaputovej viacerí poslanci parlamentu, nielen jeho strana. Hovoril o tom na utorkovej tlačovej konferencii. Dodal, že Smer-SD bude pokračovať v protivládnych mítingoch a snažiť sa o predčasné voľby.



"Tento týždeň budú doručené prezidentke dve otázky, ktoré sa týkajú petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Nebudeme ich prezidentke dávať ako politická strana," skonštatoval Fico. Plánuje ich síce vo štvrtok (21. 10.) dať schváliť predsedníctvu Smeru-SD, no privítal by, keby sa pod podanie pre prezidentku podpísalo 25 až 30 poslancov. Fico už dávnejšie avizoval, že chce Čaputovej predložiť dve referendové otázky, aby sa vyjadrila, či sa obráti na Ústavný súd (ÚS) alebo bude môcť Smer-SD začať petičnú akciu.



Fico tiež hovoril o tom, že jeho strana má jasný cieľ "povaliť" túto vládu, dostať sa k predčasným voľbám, vyhrať ich a zostaviť novú, stabilnú vládu. "Vyzývam každého, najmä tých, ktorí sedia v opozícii, aby sa pridali k týmto cieľom," povedal.



Šéf Smeru-SD tiež vyzval ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), aby okamžite vrátil vyšetrovateľku Dianu Santusovú na Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a aby sa stala šéfkou tímu, ktorý "bude pokračovať vo vyšetrovaní závažných trestných činov, ktoré konajú vyšetrovatelia v rámci NAKA". "Pani Santusová absolvovala detektor lži, ktorým prešla. Preukázalo sa, že hovorila pravdu," povedal Fico.



Tvrdí tiež, že niekto zneužil jeho osobné údaje a vyplnil za jeho osobu ešte v lete formulár eHranica, v ktorom malo byť uvedené, že je očkovaný, aby sa vyhol karanténe po príchode do SR zo zahraničia. Fico vyhlásil, že sa odmieta dať zaočkovať, v danom čase nebol za hranicami a nevypĺňal žiaden formulár. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) malo Fica informovať, že ide o sfalšovaný záznam. Napriek tomu podľa Ficových slov od neho hygienici pýtajú opakovane doklad o očkovaní. Fico naznačil, že za týmto konaním môže byť štát, keďže do formulára bolo treba uviesť napríklad jeho rodné číslo.