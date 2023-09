Fico: Cieľom aktivít prokuratúry a NAKA je vstúpiť do kampane

Bratislava 19. septembra (TASR) - Cieľom aktivít Špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je vstúpiť do predvolebnej kampane a poškodiť opozícii. V reakcii na obvinenie dvoch bývalých riaditeľov Vojenského spravodajstva to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.



Utorkovú tlačovú konferenciu policajného prezidenta Štefana Hamrana k prípadu považuje Fico za politickú. "Táto vec je dva roky stará, prečo bolo treba robiť tlačovú konferenciu deväť dní pred voľbami a útočiť na opozíciu. Prečo sa to nemohlo robiť 1. októbra po parlamentných voľbách," skonštatoval. Fico to považuje za zneužitie prostriedkov trestného práva na mobilizáciu proti opozícii.



Ide podľa Fica o mimoriadne citlivý prípad fungovania spravodajských služieb z minulosti. "Netuším, o čom to je," poznamenal.



NAKA obvinila v rámci policajnej akcie Vírus 16 fyzických a dve právnické osoby. Okrem iných figurujú medzi obvinenými bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva Ľubomír S. a Ján B. Prípad sa týka podozrení z predražených zákaziek pre Vojenské spravodajstvo v rokoch 2013 až 2020. Spôsobená škoda mala byť vo výške najmenej 74 miliónov eur.