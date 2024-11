Fico: Clá na čínske elektromobily sú nezmyslom, hľadajme iné možnosti

Bratislava 9. novembra (TASR) - Európska únie (EÚ) v súčasnosti nie je schopná konkurovať Číne v oblasti elektromobility. Svoju pozíciu však nezlepšíme zavádzaním ciel a sankcií, ale rozvojom tejto oblasti a zvyšovaním kvality, o čo sa snaží aj Slovensko. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



Zavedenie vysokého cla na čínske elektromobily v EÚ označil za nezmysel. Keď Čína pristúpi k odvete, dotkne sa to aj áut vyrábaných a vyvážaných zo Slovenska. Podľa vlastných slov preto vyzval aj Európsku komisiu (EK), aby hľadala iné možnosti.



Fico pripustil, že nový americký prezident Donald Trump bude presadzovať obchodné prekážky pre dovoz z Číny a chrániť tak americký trh. "Amerika si to môže dovoliť, ale Európska únia nemôže súperiť s Čínou sankciami. Ak chceme súperiť s Čínou, musíme súperiť v kvalite, musíme súperiť v cene," zdôraznil premiér.



Súčasne sa musí v EÚ vytvoriť štruktúra nabíjacích staníc, ktoré zatiaľ chýbajú, a čo najviac komponentov na výrobu elektrických vozidiel by sa malo tiež vyrábať v Európe. "A v tomto je Slovensko premiantom. Všetci veľmi pozitívne prijali správu, že Slovensko ide do toho, že bude mať baterkáreň," vyzdvihol Fico pripravovanú investíciu čínskej spoločnosti Gotion pri Šuranoch.



Opätovne v tejto súvislosti pripomenul nedávnu pracovnú cestu do Číny, na ktorej došlo okrem iného aj k definitívnemu potvrdeniu tejto investície. "Čína je krajina, s ktorou sa oplatí spolupracovať, ktorá nám malej krajine dáva veľké príležitosti," podčiarkol premiér. Podľa vlastných slov sa neobáva možných bezpečnostných hrozieb spojených s čínskymi investíciami, pred ktorými varovali viacerí opoziční predstavitelia.