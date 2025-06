Fico: Ďalšie výjazdové rokovanie vlády bude na začiatku júla v Púchove

Pečovská Nová Ves 4. júna (TASR) - Ďalšie výjazdové rokovanie vlády SR bude na začiatku júla v Púchove. Po stredajšom výjazdovom rokovaní kabinetu v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Šéf exekutívy potvrdil záujem vlády dodržať súčasnú frekvenciu výjazdových rokovaní. „V takomto tempe žiadna iná vláda do regiónov nechodila, my dokonca predbiehame už i naše tempo z predchádzajúcich rokov,“ uviedol Fico, ktorý za výjazdovými rokovaniami a ich adresnosťou vidí i dobre nastavený systém.



„Prostredníctvom neho už vieme, o čom budeme rokovať na začiatku júla v Púchove, myslím si, že na 2. júla je naplánovaný Púchov, už sa pracuje aj na návrhu uznesenia,“ dodal premiér.



Na stredajšom rokovaní sa kabinet zaoberal analýzou sociálnej a ekonomickej situácie v okresoch Sabinov a Prešov. Uznesením zároveň odobril viac ako 2,5-miliónovú finančnú podporu pre projekty samospráv i ďalších organizácií v oboch okresoch. "Finančnú podporu na konkrétne projekty dostali všetky mestá a obce v oboch okresoch bez ohľadu na politickú príslušnosť starostu či primátora," zdôraznil Fico. Jednotlivé ministerstvá tiež dostali úlohy, ktoré majú zabezpečiť sociálny a hospodársky rozvoj regiónu, v ktorom vláda v stredu rokovala.