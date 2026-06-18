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Fico: Dialóg so Zelenským pokračuje, aj keď nemáme rovnaké názory
Fico ocenil vzájomný dialóg.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico ocenil vzájomný dialóg, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Na stretnutí sa podľa Ficových slov venovali praktickým otázkam. Hovorili o príprave spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie.
„Dialóg naberá na celkom zaujímavej dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdansku budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny,“ uviedol Fico.
V poľskom Gdansku sa 25. a 26. júna uskutoční Konferencia o obnove Ukrajiny. Podujatie sa zameria na odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté ruskou agresiou – energetiku, kritickú infraštruktúru a logistiku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Na stretnutí sa podľa Ficových slov venovali praktickým otázkam. Hovorili o príprave spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny, aktuálnej situácii a rozširovaní Európskej únie.
„Dialóg naberá na celkom zaujímavej dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdansku budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny,“ uviedol Fico.
V poľskom Gdansku sa 25. a 26. júna uskutoční Konferencia o obnove Ukrajiny. Podujatie sa zameria na odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté ruskou agresiou – energetiku, kritickú infraštruktúru a logistiku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)