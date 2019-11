R. Fico: Dohoda o neútočení je ochranou strán pred ich sebadeštrukciou

Bratislava 11. novembra (TASR) - Spájanie opozičných strán v prostredníctvom dohody o neútočení považuje predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico za spôsob ochrany týchto strán pred sebadeštrukciou. Vyhlásil, že opoziční lídri nemôžu na seba útočiť, keďže každý z nich má za sebou mnoho káuz.



Fico vyzval predsedu mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku, aby vysvetlil údajný vzťah so šéfom podtatranského podsvetia. "Aký bol jeho vzťah k šéfovi podtatranského podsvetia, pánovi Žembovi, pokiaľ ide o kšeftovanie s pozemkami pod Tatrami?" pýtal sa na tlačovej konferencii.



Šéf Smeru-SD okrem toho vytkol opozičným lídrom ďalšie prípady, ako napríklad kauzu lídra mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michala Trubana v súvislosti s drogami, programového lídra PS-Spolu Miroslava Beblavého spomínal v súvislosti s kauzou Gorila, keďže Beblavý bol štátnym tajomníkom v čase druhej Dzurindovej vlády.



Fico vyzval aj médiá, aby venovali svoju energiu voči lídrom strán, ktoré sú súčasťou dohody. Selektívnym prístupom k Smeru-SD a iným prístupom k ostatným stranám škodia podľa neho médiá tomuto štátu. "Ak neotvoríte tému Kiska a jeho úžernícke kauzy, nemôžem vás brať vážne," pripomenul.



Fico tiež skonštatoval, že Smer-SD je jasná demokratická ľavica a nikdy nemôže spolupracovať s extrémizmom. "Sme jasne hodnotovo orientovaná strana. Môže ísť Smer do vlády s niekým, kto je proti EÚ? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na SNP? Nemôže. Môže ísť do vlády s niekým, kto má iný pohľad na sociálny štát? Nemôže," reagoval Fico na otázku, či vie vylúčiť povolebnú spoluprácu s ĽSNS. Dodal tiež, že každá zvolená strana v parlamente je legitímnou stranou.



Dohodu o neútočení v lete podpísali mimoparlamentné KDH a koalícia PS-Spolu. V pondelok sa k nej pridala strana Za ľudí. Dohoda obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Po novom obsahuje aj vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom-SD, SNS a extrémistami.