Fico: Dôsledky návrhu EK znížiť spotrebu plynu budú katastrofálne

Bratislava 22. júla (TASR) - Dôsledky návrhu Európskej komisie (EK) na zníženie spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent budú podľa šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica katastrofálne - od priemyslu až po domácnosti. Pýta sa, aký plán má slovenská vláda. Návrh EK sa podľa neho nedá prijať bez pripomienok.



Fico vo videu na sociálnej sieti tiež vyhlásil, že nepočul nič o mieri či snahe o rokovania a kompromisy zo strany európskych predstaviteľov. "Ak Európska komisia navrhuje drastické znižovanie spotreby plynu, lebo sama svojou politikou výrazne prispela k súčasnej energetickej kríze, nemala by predložiť aj plán, ako sa bude usilovať o skončenie vojny na Ukrajine?" pýta sa.



Šéf Smeru-SD súhlasí s vyjadreniami európskych predstaviteľov, že Rusko začalo využívať dodávky energií do Európy ako zbraň. "Európska únia sa však sama dobrovoľne vzdala ruskej ropy, pri plyne tak už urobiť nemohla, a preto môže len útrpne sledovať, ako Ruská federácia obmedzuje dodávky plynu pre európskych zákazníkov," dodal Fico.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) v piatok vyhlásil, že Slovensko je silne industriálna krajina, pričom kostra našej ekonomiky je postavená na priemysle, ktorý je z určitej časti závislý od plynu. Je preto dôležité, aby všetky opatrenia Európskej únie zohľadňovali východiskové pozície jednotlivých krajín.



Premiér zdôraznil potrebu solidarity medzi jednotlivými krajinami. Slovensko je totiž ako stredoeurópska krajina silne závislé od dodávok ruského zemného plynu a nemá bez spolupráce s inými krajinami možnosť alternatívnych dodávok plynu. Problémom je podľa Hegera dlhodobé zanedbávanie alternatívnych zdrojov energie, ktoré by nahradili fosílne palivá z Ruska.



EK navrhuje koordinované zníženie spotreby plynu v Európe počas zimy o 15 percent a urýchli prácu na diverzifikácii dovozu energií. Dôvodom je riziko ďalšieho obmedzenia dodávok z Ruska, ktoré využíva export plynu ako zbraň. Prijatie preventívnych opatrení teraz môže znížiť riziko ohrozujúce Európu aj náklady v prípade ďalšieho alebo úplného výpadku dodávok ruského plynu a zvýši energetickú bezpečnosť Európy, uviedla EK.