Fico: EÚ má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva
Európska únia môže byť podľa Fica silná a pritom skutočne demokratická a spravodlivá.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) má moc urobiť niečo na nápravu porušenia medzinárodného práva v prípade Venezuely. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že Slovensko nevie urobiť nič viac okrem vyjadrenia jasných stanovísk.
„Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol veľmi zvučný a viedol by často k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva,“ povedal Fico.
Tvrdé postoje Únie by mohli mať podľa neho silný preventívny účinok a odstrašiť „pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne“. Premiér podľa vlastných slov dlhé roky volá po tom, aby mala EÚ vlastnú zahraničnú politiku a vymanila sa spod vplyvu USA. Vzťahy medzi Úniou a Spojenými štátmi americkými by nemali byť vzťahmi nadradenosti a podradenosti, ale vzájomne výhodnej spolupráce od začiatku konfliktu na Ukrajine.
„V zahraničnej politike Európskej únie dominuje len nenávisť a slabosť. Voči Rusku, ktoré v inštitúciách EÚ požíva neuveriteľnú a nepochopiteľnú nenávisť, je Európska únia v protiruských postojoch schopná zájsť na kraj priepasti so schválenou vojnovou pôžičkou,“ skonštatoval premiér.
Európska únia môže byť podľa Fica silná a pritom skutočne demokratická a spravodlivá. „Únia však dnes vlastnými chybami tieto kritériá nespĺňa,“ poznamenal. Predseda vlády si zároveň myslí, že EÚ má stále možnosť spamätať sa a stať sa skutočnou svetovou veľmocou, ktorá bude demokratická a spravodlivá. „Európska únia je náš životný priestor. Vo svojej praktickej politike urobím z pozície predsedu vlády malej krajiny všetko, aby sa dôveryhodnosť a akcieschopnosť Európskej únie ďalej nepodkopávali,“ deklaroval.
Premiér tvrdí, že národné záujmy veľkých členských štátov dominujú nad záujmami celej inštitúcie. „Nevieme tolerovať suverénnu národnú politiku, iný suverénny názor. Ak v niektorej krajine vyhrá voľby ten, kto vyhrať nemal, okamžite sa spúšťa mechanizmus spochybňovania výsledkov volieb,“ skonštatoval s tým, že EÚ používa aj dvojaký meter na krajiny zaujímajúce sa o vstup do Únie.
