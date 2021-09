Fico hovorí o bordeli pri odvolávaní R. Mikulca, viní z toho Kollára

Prečítajte si aj: Poslanci sa dostali k návrhom na odvolávanie R. Mikulca



Bratislava 23. septembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico hovorí o "bordeli" v Národnej rade (NR) SR v súvislosti s rokovaním o viacerých návrhoch na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), ktoré sú zaradené do programu aktuálnej schôdze i na plánovanú mimoriadnu schôdzu NRSR k podobnému návrhu. Zodpovedný za tento chaos je podľa Fica šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).povedal s tým, že dva návrhy stiahnu. Nechajú však už otvorený bod programu o odvolávaní, ku ktorému už aj začali diskusiu. Trvať budú aj na mimoriadnej schôdzi. Fico hovorí o poistke, aby sa o návrhu rokovalo.Kritizoval i vysvetlenie Kollára k plagátu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v pléne. Podľa Kollára je zakázané len priniesť plagát do pléna, no Matovič ho vyrobil až v sále. Fico tiež vysvetlil svoje slová, ktorými reagoval na poznámky Kollára.skonštatoval Fico.reagoval Kollár na vyjadrenia Fica ov NRSR. Na margo slov ouviedol, že sa treba pozrieť na nedávno medializovanú údajnú komunikáciu podnikateľa Mariana Kočnera s podnikateľom Norbertom B. cez aplikáciu Threema. Kollár hovorí, že sa v nej mali dohadovať na rôznych plánoch a Fica mali označovať akočiV súvislosti s incidentom pre plagát Matoviča v pléne Kollár skonštatoval, že pri jeho výklade rokovacieho poriadku nejde o novinku.povedal s tým, že je vhodné toto ustanovenie upraviť. Prekáračky, aké sa udiali, podľa neho nie sú pekné. Mrzí ho, že s tým Fico začal a že sa tým nechali strhnúť.