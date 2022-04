Fico o trestnom oznámení: Ide o nezmyselné obviňovanie opozície

Bratislava 11. apríla (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico berie na vedomie trestné oznámenie, ktoré na neho podal poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Benčík (SaS). Súvisí so statusom Fica, v ktorom uverejnil video s presunom systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu. Šéf Smeru-SD hovorí o nezmyselnom obviňovaní opozície.Fico vo videu na sociálnej sieti tvrdí, že vláda klamala, keď hovorila, že nemá úmysel darovať Ukrajine systém S-300. Vláda podľa neho ohrozila bezpečnosť Slovenska oslabením protivzdušnej ochrany. Pripomenul, že Slovensko nemá vo vlastníctve ani pod priamou kontrolou a riadením žiadny systém protivzdušnej ochrany. Zopakoval, že Slovensko sa týmto krokom zapája do vojenského konfliktu. Trestné právo sa podľa neho zneužíva na likvidáciu opozície.Trestné oznámenie sa má podľa Benčíka týkať podozrenia zo spáchania trestného činu vyzvedačstva a tiež ohrozenia utajovanej skutočnosti, respektíve trestného činu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.Podľa poslanca mohol Fico potenciálne ohroziť vojakov či železničiarov, ktorí sa podieľali na presune systému S-300, keďže video zverejnil na sociálnej sieti skôr, než bol samotný presun oznámený. Odvoláva sa pritom na nedávne vyjadrenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, že ak niektorá krajina poskytne Ukrajine podobné systémy, Rusko to nedovolí a stanú sa legitímnymi cieľmi útokov.