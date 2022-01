Fico hovorí v súvislosti s Norbertom B. o porušovaní ľudských práv

Bratislava 14. januára (TASR) – Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí v súvislosti so štvrtkovým (13. 1.) zadržaním podnikateľa Norberta B. o porušovaní ľudských práv. Tvrdí, že obvinený nitriansky podnikateľ je nevinný.



Kritizuje spôsob zadržania Norberta B. Hovorí, že obhajobe nebolo umožnené nazrieť do spisu. "Toto je čistý fašizmus Lipšica, Mikulca, Matoviča, Hamrana a ďalších, ktorí sú na dennej báze usvedčovaní z toho, že porušujú základné ľudské práva," vyhlásil Fico na sociálnej sieti.







Zdôraznil, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a ďalší budú musieť v budúcnosti odísť zo svojich funkcií. "Bude na orgánoch činných v trestnom konaní, aby posúdili, či by okrem odchodu nemali náhodou ísť aj niekde inde. A to za hrubé porušovanie zákonov, za hrubé porušovanie ľudských práv," povedal.



Norberta B. zadržala vo štvrtok Národná kriminálna agentúra (NAKA) po tom, ako bol prepustený z väzby na slobodu. Zadržanie sa týka staršej kauzy Valček. Okrem toho čelí nitriansky podnikateľ aj obvineniam v kauze Očistec a Dobytkár, v ktorej sa má vo februári začať súdny proces.