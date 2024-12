Fico hovoril s Putinom o Ukrajine i vzťahoch s Ruskom

Bratislava 22. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa v nedeľu v Moskve pracovne stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým hovoril o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, ako aj bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce podľa vlastných slov štandardizovať. Premiér to uviedol na sociálnej sieti, informuje TASR.



Fico v príspevku na Facebooku pripomenul, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval v piatok. Stretnutie s ruským prezidentom označil za reakciu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho postoj, že je proti tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu na slovenské územie.



"Ukrajinský prezident je rovnako za sankcie proti ruskému jadrovému programu. Takýmito postojmi finančne poškodzuje Slovensko a ohrozuje výrobu elektriny v atómových elektrárňach na Slovensku, čo je neakceptovateľné," napísal premiér. Putin podľa neho potvrdil, že Rusko je naďalej pripravené dodávať plyn na západ a na Slovensko, no to je "vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nemožné".



Fico tiež informoval, že v dlhom rozhovore s ruským prezidentom si vymenili názory na vojenskú situáciu na Ukrajine, možnosti skorého mierového ukončenia vojny i na vzájomné vzťahy medzi SR a Ruskom, ktoré "mieni štandardizovať". "Napomôžu tomu aj aktivity súvisiace s 80. výročím konca II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom, kde rozhodujúcu úlohu zohrali Rusi, Bielorusi, Ukrajinci a ďalšie národy bývalého ZSSR," doplnil premiér.



Hovorca Kremľa v nedeľu popoludní uviedol, že slovenský premiér pricestoval na pracovnú návštevu Moskvy a rokoval s ruským prezidentom. Návšteva bola podľa hovorcu plánovaná niekoľko dní vopred, pričom rokovať mali o medzinárodnej agende, ako aj o tranzite ruského plynu.



Ukrajinskí predstavitelia oznámili, že neplánujú predĺžiť zmluvu o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorej platnosť sa skončí 1. januára budúceho roka.