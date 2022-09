Fico: Je smiešne tvrdiť, že v Maďarsku je porušovaný právny štát

Budapešť 23. septembra (TASR) - Ak niekto tvrdí, že v Maďarsku sú porušované princípy právneho štátu, ako to robí v tomto prípade Európska komisia, tak je to smiešne, vyhlásil v rozhovore pre maďarskú komerčnú televíziu HírTV bývalý predseda slovenskej vlády Robert Fico. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Z rozsiahleho rozhovoru s expremiérom, ktorý má byť odvysielaný v sobotu večer v relácii Globál, citovali v piatok viaceré maďarské médiá.



Fico porovnal kritiku Európskej komisie voči Maďarsku so situáciou s právnym štátom na Slovensku. "Čo je potom to, čo sa deje na Slovensku? Niektorí ľudia tam zomierajú vo väzniciach a na Slovensku sme svedkami toho, ako sa ministerstvo spravodlivosti ospravedlňuje ľuďom, ktorí boli neprávoplatne odsúdení," formuloval Fico.



Slovenský opozičný politik v rozhovore obhajoval kroky maďarského premiéra Viktora Orbána. Bruselský návrh, aby Maďarsku nebola vyplatená podpora Európskej únie vo výške 7,5 miliardy eur, označil za trest za to, že Orbán a jeho kabinet dôrazne presadzujú svoje predstavy, napríklad o vojne na Ukrajine.



Expremiér v súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že zdieľa Orbánove postoje, pričom poznamenal, že veľká časť sveta vníma tento konflikt inak ako EÚ a Spojené štáty. "Ako predseda vlády by som na Ukrajinu neposlal žiadnu muníciu. Pretože kto pošle zbrane na Ukrajinu, hlasuje za pokračovanie vojny. Nikto nemôže jednou vetou povedať, že je za mier a zároveň že dodáva zbrane Ukrajine," podčiarkol Fico, ktorý rovnako ako Orbán označil sankcie voči Rusku za kontraproduktívne.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)