Fico: Koalícia predloží k novele Trestného zákona pozmeňovacie návrhy

Bratislava 25. januára (TASR) - Koalícia predloží k novele Trestného zákona pozmeňovacie návrhy, ktoré konzultuje s generálnou prokuratúrou aj Európskou komisiou. Nebudú nič meniť na základnej podstate novelizácie Trestného zákona, Trestného poriadku a návrhu zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ opozícia predloží svoje pozmeňovacie návrhy, koalícia ich zváži. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Sme pripravení počúvať ďalšie návrhy, ktoré vzídu v druhom čítaní od opozície. Pokiaľ budú mať logiku a racio a nebudú narúšať systém, ktorým má byť humanizácia trestného práva, a zosúladenie našich trestných sadzieb a podmienok, za akých sa vedie trestné konanie, tak sme, samozrejme, ochotní na to reagovať, alebo sa tým zaoberať," povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



Predseda vlády víta skrátenie rozpravy v prvom čítaní o návrhu Trestného zákona v parlamente na 20 hodín. Tvrdí, že to je v súlade s rokovacím poriadkom. "Nemôže nám opozícia určovať tempo. My sme vláda, máme vládnu koalíciu s väčšinou a my musíme určovať tempo, čo je dôležité, kedy budeme o tom rokovať a kedy budeme o tom rozhodovať," podotkol. Premiér informoval, že koalícia bude mať v piatok (26. 1.) poobede koaličnú radu. Bude na nej diskutovať o tom, ako sa postaví k druhému a tretiemu čítaniu k novele Trestného zákona.



Fico zároveň spomenul, že na ministerstve financií za čias vedenia Igora Matoviča (hnutie Slovensko) našli spis plný prepisov nahrávok z chaty, kde prebehlo súkromné stretnutie advokátov. Vtedajšia koalícia stretnutie podľa neho odpočúvala v rozpore so zákonmi. "Ak sa našlo na ministerstve financií z čias Matoviča takéto množstvo materiálov, tak to len potvrdzuje, že politici doslova manipulovali trestné konania, riadili ich a dávali pokyny vyšetrovateľom a prokurátorom, čo majú robiť voči vtedajšej opozícii," skonštatoval.



Advokát Marek Para v tejto súvislosti uviedol, že takéto zistenia preukazujú potrebu zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry, návrat k zákonným praktikám a zákonne vedeným trestným stíhaniam.