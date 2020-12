Fico: Koalícia zmenami v ústave ohrozuje právny štát a demokraciu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vládna koalícia zmenami v ústave súvisiacimi s reformou justície ohrozuje právny štát a demokraciu na Slovensku. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizuje predloženie pozmeňujúceho návrhu Alojza Baránika (SaS), ktorý chce spolitizovať prokuratúru. Tvrdí, že návrh prichádza bez diskusie, prípravy a na poslednú chvíľu. Označil to za neakceptovateľné. Zdôraznil, že ani Generálna prokuratúra (GP) SR netuší, že chce niekto v NRSR meniť jej charakter a definíciu v ústave. Hovorí, že koalícia sa zbláznila a láme právny štát cez koleno. Novelu sa chystajú napadnúť na Ústavnom súde (ÚS) SR.







"Toto je porušovanie princípov právneho štátu a demokracie, že už väčšie ani nemôže byť," povedal Fico. Skonštatoval, že novelizácia ústavy, o ktorej diskutuje plénum NRSR, môže byť predmetom posudzovania zo strany orgánov EÚ a môže ohroziť vyplácanie financií z Fondu obnovy. Zdôraznil, že reforma prináša vážne zmeny v zložení ústavných orgánov. Namieta, že sa to deje bez riadnej diskusie a že návrh spôsobuje nerovnováhu medzi zložkami moci. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) podľa neho potrebuje školenie z trojdelenia moci či systému váh a bŕzd. "Sme nervózni z toho, čo dnes vystrája vláda v Ústave SR," dodal.



Odmieta tiež návrh na úpravu kompetencií Ústavného súdu pri posudzovaní ústavnosti noviel ústavy. Upozornil, že NRSR tak bude môcť prijať akýkoľvek zákon, ktorý bude v rozpore s ústavou, princípmi právneho štátu či ľudskými právami. Hovorí, že vláda si vytvára poistku, aby ÚS nemohol posudzovať "nezmysly", ktoré si schváli. Fico sa obáva, že je to príprava na nedohodu na generálnom prokurátorovi a následné predloženie návrhu, aby šéfa GP menoval minister spravodlivosti.