Fico vyčíta, že štát pri nových opatreniach neviedol sociálny dialóg

Na snímke vpravo minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) a vľavoposlanec NRSR Robert Fico (Smer-SD) počas 48. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 11. novembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. novembra (TASR) - Vláda pri prijímaní nových pandemických opatrení neviedla sociálny dialóg. Nie je možné pripravovať zákony, ktoré sa týkajú celého štátu, bez sociálneho dialógu. V diskusii v pléne Národnej rady (NR) SR to povedal šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Parlament rokuje o novelizácii, ktorou sa má okrem iného zaviesť podmieňovanie vstupu do práce preukázaním očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Testy by v takomto prípade mali byť podľa Fica bezplatné.vyhlásil Fico v pléne NR SR. Hovorí o agresívnych formách pravidiel pre ľudí, ktorí majú iný názor. Fico tiež kritizoval zvýšenie pokút za priestupky. Pýtal sa, či zvýšená pokuta zmení správanie sa človeka na ulici. Jeho agresivita bude podľa neho ešte vyššia.Fico si myslí, že nie je možné zavádzať obmedzenia na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Obmedzenia by mali byť podľa neho zákonný charakter. Obáva sa ústavnosti pri obmedzení ľudských práv. Kritizoval aj Ústavný súd (ÚS) SR, že rozhodnutia vydáva neskoro. Osoby v režime OTP by mali mať podľa neho rovnaké právne postavenie. Pripomenul, že každý rozumný zákon jeho poslanci podporia.Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) súhlasí, že testy by mali byť bezplatné, ak ich budú musieť zamestnávatelia vyžadovať. Chce v koalícii diskutovať o tom, aby to bolo súčasťou zákona. Myslí si, že bez tohto zákona nebude možné otvoriť v čiernych okresoch prevádzky a nebude možné kontrolovať zamestnancov. To podľa nej žiadali aj zamestnávatelia. Nové pokuty podľa Bittó Cigánikovej reagujú na agresívne útoky na zdravotníkov, odborníkov či ľudí pracujúcich v potravinách. Chcú nielen zvýšiť výšku pokút, ale aj zmeniť právomoci, aby aj policajt či pracovník hygieny mohol na situáciu reagovať na mieste.