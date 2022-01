Fico kritizuje zmluvu, Korčok hovorí o zavádzaní a šírení strachu

Bratislava 16. januára (TASR) - Expremiér Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že obranná dohoda s USA odovzdáva slovenské letiská i vzdušný priestor cudzím ozbrojeným silám, umožňuje nástup ozbrojených síl USA na Slovensko a približuje USA k ruskej hranici. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to odmieta. Vyhlásil, že Fico zavádza. Deklaroval, že na základe tejto zmluvy na územie SR nevstúpi ani jeden vojak cudzieho štátu bez toho, aby o tom nerozhodovala Národná rada (NR) SR. Fico s Korčokom o zmluve diskutovali v nedeľnej relácii RTVS O päť minút dvanásť.



"Zmluva, ktorú vláda schválila, nie je žiadna politická deklarácia," podotkol Fico s tým, že garantuje kompletnú kontrolu USA nad vzdušným priestorom SR. Označil ju za nevýhodnú a zbytočnú. Tvrdí, že v nej absentuje reciprocita, zasahuje do zvrchovanosti SR a je súčasťou geopolitického boja. Viackrát zopakoval, že ozbrojené sily USA dostanú k dispozícii naše letiská a budú ich môcť využiť aj na svoje účely. Vláda podľa Fica pri zmluve plne rešpektovala návrh zo strany USA. Jedinú cestu vidí v tom, že zmluvu odmietne NR SR a bude sa o nej nanovo rokovať.



"Vo všetkom, čo ste povedali, zavádzate," reagoval Korčok. Deklaroval, že na základe tejto zmluvy "nevstúpi na územie SR ani noha" a že dohoda neobmedzuje právomoc NR SR rozhodovať o prítomnosti cudzích vojsk na Slovensku. Zdôraznil, že zmluva prešla riadnym procesom v zmysle Ústavy SR. Podotkol, že dlhodobo veľká časť slovenskej politickej scény kultivuje negatívny postoj k USA a že opozícia si zo zmluvy vyberá len to, čo sa jej hodí. "Vy Slovákov strašíte. O nič iné vám nejde, ako dostať USA do polohy agresora," povedal.



V súvislosti s názormi v koalícii Korčok uviedol, že aj partneri môžu mať otázky a budú o tom diskutovať. Ocenil, že za ňu hlasovali všetci členovia vlády. Ak sa prezidentka SR Zuzana Čaputová obráti so zmluvou na Ústavný súd, budú sa s tým musieť vyrovnať. Poznamenal pritom, že zmluvu pripomienkoval aj rezort spravodlivosti či legislatívna rada vlády a nenašli v nej rozpor s ústavou.