Fico:Slová Macrona potvrdili, že diskusiu o vojakoch som si nevymyslel

Praha/Bratislava 27. februára (TASR) - Premiér SR Robert Fico je podľa vlastných slov rád, že jeho slová o tom, ako sú niektoré členské štáty EÚ a NATO pripravené poslať na Ukrajinu svojich vojakov, potvrdil v pondelok večer aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Fico zverejnil svoje stanovisko vo videu na sociálnej sieti v utorok počas letu do Prahy na summit premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4), informuje TASR.



Ako pokračoval slovenský premiér, Macronovo vyhlásenie potvrdilo, že jeho rozhodnutie zvolať Bezpečnostnú radu SR a stretnutie členov vlády bolo vzhľadom na závažnosť situácie opodstatnené. Kritizoval opozíciu a niektoré médiá, ktoré podľa neho tvrdili, že si zvažovanie niektorých štátov vyslať svojich vojakov na Ukrajinu vymyslel.



Pondelkovú večernú konferenciu o Ukrajine v Paríži za účasti lídrov viac než 20 členských štátov EÚ a NATO nazval "bojovou poradou", ktorej cieľom bolo diskutovať o tom, ako podporovať vojnu.



"Behal mi mráz po chrbte, keď som počúval tie militantné reči," vyhlásil. Zopakoval, že niektoré štáty jednoznačne podporujú myšlienku vyslať svojich vojakov na Ukrajinu a sú to pripravené urobiť okamžite. Slovensko je podľa neho medzi štátmi, ktoré to "totálne odmietajú". Tretia skupina krajín hovorí, že tento krok treba zvážiť.



Francúzsky prezident na záver konferencie v Paríži v pondelok vyhlásil, že nevylučuje v budúcnosti nasadenie francúzskych pozemných jednotiek na Ukrajine. Na dosiahnutie toho, aby Rusko nemohlo zvíťaziť v útočnej vojne na Ukrajine, nie je nič vylúčené, povedal. Odmietol však spresniť, ktoré krajiny zvažujú vyslanie vojakov. Zdôraznil, že v tejto veci uprednostňuje zachovanie "strategickej nejednoznačnosti".