Fico: Medzinárodný trestný súd je na smiech

Bratislava 25. februára (TASR) - Politicky motivované súdne rozhodnutia a politické rozhodnutia ignorovať ich sú prejavom rozkladu systému medzinárodného práva. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Reagoval tak na informáciu, že víťaz nemeckých parlamentných volieb Friedrich Merz chce pozvať do Nemecka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, hoci Medzinárodný trestný súd (ICC) na neho vydal zatykač. ICC je podľa neho na smiech, pýta sa, či nie je čas ho zrušiť.



"Nepochybujem ani sekundu, že zatykače ICC na Vladimira Putina či Benjamina Netanjahua boli politicky motivované. Ako však máme na ne reagovať? Tak, že ich budeme ignorovať, hoci uznávame jurisdikciu ICC?" pýta sa na sociálnej sieti slovenský premiér. "Ak mi pred niekoľkými rokmi niekto spomenul ICC, cítil som vážnosť a úctu. Dnes mi je na smiech," doplnil premiér a pýta sa, či nie je čas ICC zrušiť.



Merz v pondelok (24. 2.) vyhlásil, že zabezpečí, aby Netanjahu "mohol prísť na návštevu" do Nemecka. Na izraelského predsedu vlády je vydaný zatykač Medzinárodným trestným súdom pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Merz chce nájsť spôsob, aby mohol Netanjahu do Nemecka prísť a zas z neho odísť bez zatknutia. Podľa šéfa nemeckého konzervatívneho bloku CDU/CSU je "úplne absurdné", aby izraelský premiér nemohol navštíviť Nemecko.