Fico:Mimoriadny summit vyčlenil ďalšie miliardy eur na boj s migráciou

Brusel 1. februára (TASR) - Súčasťou dohody o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ je aj navýšenie zdrojov pre boj s nelegálnou migráciou. Povedal to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Fico pripomenul, že okrem balíka finančnej pomoci pre Ukrajinu, sa lídri EÚ dohodli aj na dodatočných zdrojoch pre boj s nelegálnou migráciou. Skonkretizoval, že ide o dve miliardy eur a výhodou je aj to, že Európska rada pripúšťa na tento účel využiť aj fondy určené na kohéznu politiku, čiže na odstraňovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi.



"Pokiaľ ide o externú dimenziu migrácie, čiže ako pomáhať krajinám odkiaľ prichádzajú migranti do Európy, tak tam je vyčlenených až 7,6 miliardy eur naviac," vysvetlil.







Spresnil, že ide o krajiny ako Sýria, ale aj krajiny čeliace tranzitu migrantov ako je Turecko, štáty západného Balkánu a niektoré africké štáty.



Zdôraznil, že Slovensko súhlasí s názorom, že je lepšie investovať do krajín, odkiaľ migranti pochádzajú ako následne riešiť následky masovej migrácie na pôde Európy.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)