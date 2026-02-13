< sekcia Slovensko
Fico na summite EÚ navrhol prázdniny pre predaj emisných povoleniek
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení neformálneho summitu EÚ na zámku Alden Biesen v Belgicku zdôraznil, že mechanizmus predaja emisných povoleniek (ETS 1), ale aj ten rozšírený na dopravu a bývanie (ETS 2), je nevhodný v súčasnej krízovej dobe v EÚ a mal by minimálne podliehať „prázdninám“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Fico uviedol, že český premiér Andrej Babiš mal pravdu, keď na summite tvrdil, že zavedenie systému ETS 1 bolo nepripravené a neexistovali žiadne dopadové štúdie. Analýza Európskej komisie (EK) spred niekoľkých rokov hovorila, ako bude cena emisných povoleniek stúpať, že v roku 2042 by mala byť hodnota emisnej povolenky na úrovni 80 eur. No už v roku 2026 je jej cena takmer 90 eur.
„Nie je možné robiť to na národnej úrovni, že nejaká krajina si to zastropuje alebo nie. To musí byť zastropované pre celú EÚ,“ uviedol Fico s odkazom na Babišov návrh zastropovať ceny povoleniek.
„Musíme jednoznačne povedať, že tento systém nám nevyhovuje, nie je dobrý a spôsobuje také navyšovanie cien elektrickej energie, že sme nekonkurencieschopní,“ dodal.
Uviedol, že na summite sa spomínal aj systém ETS 2, povolenky z emisií, ktoré sa týkajú dopravy a bývania, čo podľa neho ovplyvňuje fyzické osoby. „Tento systém bol zavedený v nevhodnom čase, keď je kríza a nedarí sa nám,“ upozornil.
Fico ocenil, že zavedenie systému ETS 2 bolo o jeden rok posunuté, ale tvrdí, že minimálne krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) ho chcú definitívne zrušiť alebo odložiť aspoň do roku 2030, kým sa situácia nezastabilizuje.
„Systém ETS je problém. To je jednotka a potom je dvojka. My hovoríme, že najlepšie by bolo zastaviť implementáciu tohto systému na niekoľko rokov, aby sa firmy mohli nadýchnuť. Vtedy by cena elektrickej energie bola podstatne nižšia,“ vysvetlil premiér.
Pripomenul, že Babiš v liste pre eurokomisiu upozornil na oveľa vyššie ceny, ako exekutíva EÚ predpokladala v roku 2020.
„Neviem, s čím príde predsedníčka Európskej komisie, pretože ona musí prísť s nejakým návrhom,“ povedal.
Fico v tomto kontexte priznal, že sa mu páči iniciatíva rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera, ktorý hovorí, že nemožno takto fungovať, keď sú štáty stále odkázané na to, čo urobí eurokomisia.
„Európska rada, ako najvýznamnejší politický orgán, nemá možnosť návrhovej iniciatívy, my nemôžeme prísť s návrhom nejakej legislatívy. To by si ale vyžadovalo zmenu základných zmlúv, čo je jednoducho nemožné. Tým len označujem, že momentálny stav, kedy sme úplne závislí od toho, čo predloží Európska komisia, nie je celkom dobrý,“ povedal Fico v závere.
