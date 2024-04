Fico na summite odmietol harmonizáciu daní z príjmov právnických osôb

Brusel 18. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa vo štvrtok večer, po skončení mimoriadneho dvojdňového summitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli, netajil určitou mierou skepticizmu voči navrhovaným plánom o lepšej hospodárskej budúcnosti EÚ, informuje spravodajca TASR.



Lídri si pred diskusiami o ochrane jednotného trhu, budovaní únie kapitálových trhov a posilňovaní konkurencieschopnosti vypočuli správu o budúcnosti jednotného trhu, ktorú vypracoval bývalý taliansky premiér Enrico Letta. Fico pripomenul, že počas rokovaní s Lettom Slovensko dbalo najmä o zaradenie sociálnych aspektov tejto správy.



Premiér pripomenul, že EÚ mala doteraz viacero ambicióznych hospodárskych plánov a naznačil, že ich ciele neboli dosiahnuté. "Teraz je ďalšia agenda, ako prehĺbiť jednotný trh a pomôcť súťaživosti EÚ. Spomínali sa najmä Spojené štáty vo vzťahu k súkromnému kapitálu," povedal. Podľa jeho slov sa táto situácia týka aj Slovenska, kde ľudia majú obrovské úspory kapitálu okrem bánk aj v druhom sporiacom pilieri. Dodal, že ide o "umŕtvené" peniaze, ktoré sa nepoužívajú na rozvoj Slovenska, ale podobne ako aj inde v EÚ, obrovské množstvo financií odchádza do USA, odkiaľ prichádzajú do Európy ako investície.



Vysvetlil, že povinnosťou vlády je naštartovať ekonomiku cez všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii, či už zo štátneho rozpočtu, eurofondov a iných fondov a tiež prostredníctvom súkromného kapitálu, čo je podľa neho uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. Privítal závery summitu, ktoré hovoria o využití aj súkromných zdrojov na oživenie domácej ekonomiky a z pohľadu EÚ na európske ciele.



Lídri hovorili aj o tom, ako skĺbiť ciele Európskej zelenej dohody s podporou priemyslu. Podľa Fica si viaceré štáty uvedomujú, že zelené ambície brzdia hospodársky rozvoj, aj preto sa v záveroch objavuje volanie po vyváženosti a "rozumnosti" klimatických cieľov naviazaných na rozvoj ekonomiky.



Pre Slovensko boli podľa neho nepriechodné návrhy na harmonizáciu daní z príjmov právnických osôb. "Dane sú národnou kompetenciou. Aj napriek tomu sa pokúšali niektoré veľké krajiny nájsť spôsoby, ako presadiť slová ako konvergencia či harmonizácia. Oceňujem, že krajiny Vyšehradskej štvorky a ďalšie mali v tomto rovnaký názor a odmietli to. Toto sme veľmi tvrdo odmietli," vysvetlil.



Súhlasil však s návrhmi na harmonizáciu na úrovni EÚ, pokiaľ ide o riešenie bankrotov insolventných firiem. Nebráni sa ani návrhom na zavedenie akéhosi celoeurópskeho orgánu pre dohľad nad najdôležitejšími aktérmi na finančných trhoch a približovaniu jednotlivých kontrolných systémov. Ako však zdôraznil, aj v tomto smere si musia národné štáty zachovať vlastné kontrolné systémy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)