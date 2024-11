Fico: Na summite sme sa venovali Gruzínsku aj ilegálnej migrácii

Budapešť 8. novembra (TASR) - V gruzínskych parlamentných voľbách podľa predsedu vlády SR Roberta Fica nevyhral "ten, kto mal vyhrať", a premiér opätovne vyzdvihol rolu Srbska a Maďarska pri riešení ilegálnej migrácie. Vyjadril sa v piatok po skončení neformálneho zasadnutia Európskej rady v Budapešti, ktoré sa konalo na rovnakom mieste ako štvrtkový summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Na margo súčasnej diskusie o nezrovnalostiach v gruzínskych parlamentných voľbách premiér uviedol, že "nevyhral ten, kto mal vyhrať", a podľa vlastných slov neverí, "že by sme v 21. storočí nevedeli zorganizovať voľby tak, aby boli normálne".



Podľa Fica je súčasná diskusia o gruzínskych voľbách prejavom dvojitého štandardu. "Pre Európu a pre svet je bohužiaľ typické, že keď nevyhrá ten, kto má vyhrať, spúšťa sa proti nemu revolúcia," deklaroval slovenský premiér.



Fico sa vo štvrtok na okraj summitu EPC stretol s gruzínskym premiérom Iraklim Kobichadzem. Gruzínskemu lídrovi povedal, že je nutné veci trpezlivo vysvetľovať a že "Slovensko je posledné, ktoré by zasahovalo do vnútorných záležitostí Gruzínska".



Dôležitou témou summitu bola aj ilegálna migrácia. Okrúhly stôl o tejto otázke viedol britský premiér Keir Starmer. Skutočnosť, že diskusiu viedol líder nečlenského štátu, Fico považuje za zaujímavú, keďže na rokovaniach sa zúčastnilo viac ako desať krajín EÚ.



Fico opätovne spomenul, že na území EÚ sa nachádzajú štyri milióny ilegálnych migrantov, "ktorí vplývajú na hodnoty a kultúrne tradície" a s ktorými sa EÚ nevie vysporiadať. Premiér poukázal na to, že na základe plánov novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa sa očakáva masová deportácia nelegálnych migrantov z USA. EÚ sa však rozhodla o systéme prerozdeľovania migrantov.



Premiér ocenil prístup Srbska a Maďarska k otázke ilegálnej migrácie. Prechody ilegálnych migrantov na srbsko-maďarskej hranici podľa neho v porovnaní s minulým rokom klesli, a to vo významnej miere.



Šéf slovenskej vlády v piatok hovoril aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá ho požiadala o podporu pre taliansko-albánsky projekt zameraný na spracovanie žiadateľov o azyl ešte pred vstupom do EÚ. Proti tejto iniciatíve sa však vyslovili talianske súdy, ktoré tvrdia, že je v rozpore s európskym právom. Vec postúpili Súdnemu dvoru EÚ.











(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)