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Fico na summite V4: Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú
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Autor TASR,aktualizované
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Gödöllő 23.júna (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. V utorok to v maďarskom Gödöllő uviedol predseda vlády SR Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Fico za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Boli sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu,“ povedal slovenský premiér, podľa ktorého ročné slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, prichádza v náročných časoch.
Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta.
„Za celú V4 chcem povedať, že nechceme byť len objektom rozhodnutí. Chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí,“ podčiarkol Fico.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Boli sme veľmi silní. Chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu,“ povedal slovenský premiér, podľa ktorého ročné slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, prichádza v náročných časoch.
Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta.
„Za celú V4 chcem povedať, že nechceme byť len objektom rozhodnutí. Chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí,“ podčiarkol Fico.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)