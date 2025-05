Fico: Najväčšie výzvy sú obchodné vojny a zastavenie dodávok z Ruska

Bratislava 11. mája (TASR) - Dve najväčšie výzvy, ktoré stoja pred vládou v ekonomickej oblasti, sú obchodné vojny Spojených štátov s ďalšími krajinami vrátane Európskej únie (EÚ) a hroziace úplné zastavenie dodávok energetických surovín z Ruska. V súvislosti s pomocou slovenským firmám a zamestnancom by mali byť čoskoro v skrátenom konaní schválené zmeny v systéme tzv. kurzarbeitu. Vyhlásil to v nedeľu na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD).



Upozornil, že obchodná vojna s USA môže byť vzhľadom na vysokú koncentráciu výroby áut pre Slovensko veľmi citeľná. Spojené štáty už okrem iného zaviedli 25 % clo na dovoz automobilov. „Môžem zopakovať a potvrdiť, že vláda SR je pripravená urobiť potrebné zmeny v zákone, ktorý nazývame zákon o skrátenej práci. Tento zákon bol prijatý v súvislosti s covidom, nám však v tomto zákone chýba titul, pretože nikto nepredpokladal, že môže dôjsť k obmedzeniu výroby aj kvôli clám,“ priblížil Fico.



Avizoval, že o novele by mala Národná rada (NR) SR rokovať v zrýchlenom režime už na najbližšej schôdzi, ktorá začína koncom mája. „To umožní zamestnávateľom, v tomto prípade výrobcom áut, aby neprepúšťali ľudí, aby mali ľudia skrátený pracovný čas, aby mohli aj doma zostať, ale naďalej zostanú zamestnancami a budú dostávať významnú časť svojej mzdy,“ priblížil premiér. V príslušnom fonde je momentálne k dispozícii necelých 200 miliónov eur, čo by podľa neho v prvotnom štádiu mohlo postačovať.



Druhou „obrovskou témou“ pre vládu je podľa Fica otázka zastavenia toku plynu, ropy a jadrových materiálov z Ruskej federácie tak, ako to navrhuje Európska komisia (EK). Slovensko s takýmto zámerom nesúhlasí a momentálne čaká na konkrétne legislatívne návrhy, pri ktorých chce vystupovať veľmi aktívne.



„Veľmi jasne oznamujem, že ak tieto legislatívne akty budú zodpovedať tej cestovnej mape, ako ju predstavila EK, Slovenská republika bude hlasovať proti takýmto legislatívnym aktom a pokiaľ by išlo o potrebu jednomyseľného hlasovania, sme pripravení vetovať takéto rozhodnutia,“ avizoval premiér.



Zároveň si však myslí, že veľké krajiny v EÚ si v tejto otázke presadia rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou, a budú tak rozhodovať aj za malé krajiny. „V takom prípade budeme môcť iba hlasovať proti týmto nezmyselným návrhom,“ doplnil predseda vlády.