Fico: Návrh na odvolanie M. Šimečku podáme vo štvrtok

Bratislava 3. septembra (TASR) - Návrh na odvolanie šéfa PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR podá skupina koaličných poslancov vo štvrtok (5. 9.). Informoval o tom na tlačovej konferencii premiér Robert Fico (Smer-SD). Návrh podpisujú poslanci za Smer-SD a SNS, žiadať budú mimoriadnu schôdzu.



Fico opakovane vyčíta Šimečkovi prepojenie nadácií, ktoré získali peniaze od štátu, na jeho rodinných príslušníkov, ako sú strýko, mama či partnerka. V tejto súvislosti spomenul aj vyjadrenie rezortu spravodlivosti, ktorý v pondelok (2. 9.) informoval, že audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv. "V tej správe je jedna veta, ktorá hovorí, že bolo 37 žiadostí, ktoré nespĺňali zákonné požiadavky, napriek tomu boli posunuté do hodnotenia, medzi nimi bola aj Nadácia Milana Šimečku," uviedol Fico.



Mimoriadna schôdza by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu. Návrh na odvolanie bude predkladať podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Hlasovať o návrhu by sa malo podľa Fica tajne. Premiér neozrejmil postoje Hlasu-SD, ani ich nechcel komentovať. Povedal, že Smer-SD a SNS má dosť poslancov, ktorí môžu podať potrebné podpisy.



Šimečkovi tiež premiér vyčíta, že zneužíva protesty proti ministrom, ktorí vedú rezorty kultúry či spravodlivosti. Sú to podľa Fica rezorty, v ktorých Šimečkova rodina "stráca finančné zázemie".



Premiér odmietol prepojenia jeho rodinných blízkych na dotácie od štátu. Útok na manželku považuje za smiešny, keďže bola podľa Fica jednou z riešiteliek zodpovedných v projekte pre Justičnú akadémiu. Reagoval aj na tvrdenia poslankyne Martiny Holečkovej (KDH) o tom, že firma Agentúra Smer, s. r. o., v ktorej je konateľom syn premiéra, dostala v tomto roku dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov. "Smer-SD má svoju vlastnú agentúru, ktorá sa nazýva Agentúra Smer. Od roku 2013 v súvislosti s príslušným operačným programom žiada príslušný úrad o poskytnutie dotácie na tzv. chránené pracovisko," povedal Fico s tým, že každý, kto zamestnáva človeka, ktorý je invalidom, môže o zdroje požiadať štát. Odmietol aj Šimečkove tvrdenia, že v roku 2009 dostal dotáciu vyše milión eur Ficov bratranec Rastislav Rybanský, aby za ne obnovil Topoľčiansky hrad. "Hrad patrí konkrétnej obci, čiže obec zveľadila svoj majetok," reagoval.



Fico ešte minulý týždeň povedal, že nikdy nebude spochybňovať právo opozície mať pozície v NR SR na základe výsledkov parlamentných volieb. "Predseda najsilnejšej opozičnej strany bol zvolený v Národnej rade za podpredsedu Národnej rady, ale takáto pozícia nie je viazaná na konkrétne meno, je viazaná na predstaviteľa opozície," podotkol.