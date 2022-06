Fico: Navrhované referendové otázky nemôžu byť protiústavné

Bratislava 13. júna (TASR) - Navrhované referendové otázky nemôžu byť protiústavné, tvrdí predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v súvislosti s prebiehajúcou petičnou akciou k referendu. Pripustil, že úspešné referendum nemusí viesť k predčasným voľbám, pri odsúhlasení prvej otázky ľuďmi však musí spôsobiť demisiu vlády. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Druhá otázka o zmene ústavy je presne to, čo od nás žiada Ústavný súd SR a čo vládna koalícia odmieta urobiť," komentoval Fico. Poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa neho skonštatoval, že predčasné voľby sa na Slovensku nemôžu konať, kým nedôjde k zmene ústavy.



K prvej otázke povedal, že ak sú ľudia nositeľmi štátnej moci, musia mať právo poslať vládu do demisie. Nevylúčil, že po demisii nemusia prísť automaticky predčasné voľby a v parlamente môže existovať väčšina, ktorá sa môže opätovne pokúsiť o zostavenie novej vlády. Nepokladá to však za pravdepodobné.



Ako podotkol líder opozičnej strany, v reakciách na petičnú akciu nezachytili nikoho, kto by povedal, že navrhované otázky sú protiústavné. Odvolávajúc sa na Ústavný súd SR zdôraznil, že výsledok referenda je priamo záväzný a má silu ústavného zákona.



V prípade, že by v platnom referende odsúhlasili ľudia druhú otázku, nebude podľa neho treba ani meniť ústavu. "Ak by ústavná kríza ďalej pretrvávala, neboli by schopní zostaviť vládu, v takom prípade stačí 76 hlasov v Národnej rade SR, aby sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby," uviedol.



Opozičný Smer-SD minulý týždeň spustil petičnú akciu k referendu, všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Prvá otázka má znieť: "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?". Druhá otázka má znieť "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?". Politickú podporu referendu podľa Fica deklarovali mimoparlamentné strany Hlas-SD, SNS a Republika.