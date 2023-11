Fico navštívi Česko zrejme 24. novembra, oznámil Blanár

Praha 6. novembra (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico absolvuje svoju prvú oficiálnu návštevu ČR zrejme 24. novembra. V pondelok to v Prahe povedal slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fico chce v Prahe absolvovať plnohodnotnú bilaterálnu návštevu, čo znamená, že okrem premiéra Petra Fialu by sa mal stretnúť so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi.



Blanár, ktorý je v pondelok na svojej prvej oficiálnej zahraničnej ceste, dodal, že ďalšia návšteva bude vo štvrtok na úrovni ministrov vnútra a pripravuje sa tiež návšteva slovenského ministra obrany v ČR.



"Česko je pre SR veľmi významný partner. Chceme rozvíjať vzťahy aj naďalej, ako sme boli zvyknutí. Som presvedčený, že máme množstvo spoločných vecí," povedal Blanár.



Fico podľa slov šéfa slovenskej diplomacie poslal list českému premiérovi, v ktorom pomenoval jedinečnosť Vyšehradskej štvorky (V4) a požiadal o to, aby činnosť V4 oživili. Slovenský premiér chce čím skôr zasadnutie, kde by rokovali o témach, ktoré členov V4 spájajú. Ako príklad uviedol migračný pakt.













(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)