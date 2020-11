Fico nekomentuje výpoveď Moniky J., jej prácu na MS SR opätovne ocenil

Bratislava 26. novembra (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico nekomentuje výpoveď bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Moniky J., ktorá má byť stíhaná pre korupčné trestné činy. V jej výpovedi sa mal spomínať aj Fico. Predseda Smeru-SD a expremiér zároveň odmieta tvrdenia, že bol šéfom Norberta Bödöra.



Fico opätovne ocenil prácu Moniky J. na pozícii štátnej tajomníčky. "To, čo mala Monika J. robiť ako štátna tajomníčka, robila dobre," povedal Fico. Skritizoval, že sa väzba začína zneužívať ako "mučiaci nástroj".



S Monikou J. mal Fico ako predseda vlády riešiť otázku koordinácie zastupovania štátu vo veľkých prípadoch. Expremiér uviedol, že o jej súkromných aktivitách nič nevedel. Smer-SD podľa neho nemá s kauzou zmeniek podnikateľa Mariana K. nič spoločné a odmietol, že by vybavoval jeho prepustenie z väzby. Podnikateľa označil ako "veľkého chválenkára", ktorý "nič nevybavil".



Na otázku, či bol šéfom Norberta Bödöra, odpovedal "jasné". Poznamenal tiež, že všetci ho volajú "šéf". Nevylúčil, že by sa Norbert Bödör objavil v centrále Smeru-SD. Bödöra v centrále Smeru-SD má spomínať Monika J. vo svojej výpovedi.



Monika J. sa v stredu (25. 11.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priznala k svojej trestnej činnosti. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Zároveň sa podrobne vyjadrovala aj k osobám, ktoré súvisia s jednotlivými obvineniami, medzi nimi aj k Marianovi K. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.