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Fico nemá záujem o spor s prezidentom, riadením MŽP poveril F. Kuffu

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas príchodu na výjazdové rokovanie vlády SR v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice v stredu 21. októbra 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Fico tiež avizoval, že Smer-SD sa rozhodol zmeniť termín plánovaného snemu z novembra na jar 2027.

Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico nemá záujem o právny spor s prezidentom Petrom Pellegrinim, preto v plnom rozsahu poveril riadením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu. Predseda vlády to uviedol vo videu, ktoré v sobotu zverejnil na sociálnej sieti.

„Prekvapuje ma, že pán prezident prijal veľmi zužujúci výklad Ústavy SR a núti ma riadiť ministerstvo životného prostredia, ktoré patrí Slovenskej národnej strane. Nikoho nemôžete nútiť robiť niečo, čo nechce,“ povedal premiér.

Zároveň zdôraznil, že nenechá seba, vládu a ani Smer-SD zaťahovať do konfliktu medzi bývalým ministrom životného prostredia a súčasným nezaradeným poslancom Národnej rady SR Tomášom Tarabom a vedením koaličnej SNS.

Fico tiež avizoval, že Smer-SD sa rozhodol zmeniť termín plánovaného snemu z novembra na jar 2027. Snem bude podľa jeho slov štartom volebnej kampane Smeru-SD. „Už nebudeme pod tlakom povinností a záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy. A najmä Smer-SD ako stabilná a disciplinovaná strana nebude niesť zodpovednosť za javy v parlamente, ktoré sú výsledkom odchodov poslancov z poslaneckých klubov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany,“ dodal.

Premiér vo videu opätovne ocenil rozhodnutie európskych lídrov na samite v írskom Dubline o záujme zúčastniť sa multilaterálnych rokovaní o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. „Teraz sa ukáže, či inštitúcie Európskej únie, ako sú Európska rada, Európska komisia a najvýznamnejší podporovatelia Ukrajiny, to jest Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Poľsko a Taliansko, chcú na Ukrajine naozaj mier, alebo bude pokračovať stratégia podpory Ukrajiny vo vojne,“ naznačil premiér, očakávajúc, že dohoda na ukončení konfliktu si vyžiada „obrovské kompromisy od všetkých zúčastnených strán“.


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