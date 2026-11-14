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Fico nemá záujem o spor s prezidentom, riadením MŽP poveril F. Kuffu
Fico tiež avizoval, že Smer-SD sa rozhodol zmeniť termín plánovaného snemu z novembra na jar 2027.
Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico nemá záujem o právny spor s prezidentom Petrom Pellegrinim, preto v plnom rozsahu poveril riadením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kuffu. Predseda vlády to uviedol vo videu, ktoré v sobotu zverejnil na sociálnej sieti.
„Prekvapuje ma, že pán prezident prijal veľmi zužujúci výklad Ústavy SR a núti ma riadiť ministerstvo životného prostredia, ktoré patrí Slovenskej národnej strane. Nikoho nemôžete nútiť robiť niečo, čo nechce,“ povedal premiér.
Zároveň zdôraznil, že nenechá seba, vládu a ani Smer-SD zaťahovať do konfliktu medzi bývalým ministrom životného prostredia a súčasným nezaradeným poslancom Národnej rady SR Tomášom Tarabom a vedením koaličnej SNS.
Fico tiež avizoval, že Smer-SD sa rozhodol zmeniť termín plánovaného snemu z novembra na jar 2027. Snem bude podľa jeho slov štartom volebnej kampane Smeru-SD. „Už nebudeme pod tlakom povinností a záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy. A najmä Smer-SD ako stabilná a disciplinovaná strana nebude niesť zodpovednosť za javy v parlamente, ktoré sú výsledkom odchodov poslancov z poslaneckých klubov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany,“ dodal.
Premiér vo videu opätovne ocenil rozhodnutie európskych lídrov na samite v írskom Dubline o záujme zúčastniť sa multilaterálnych rokovaní o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. „Teraz sa ukáže, či inštitúcie Európskej únie, ako sú Európska rada, Európska komisia a najvýznamnejší podporovatelia Ukrajiny, to jest Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Poľsko a Taliansko, chcú na Ukrajine naozaj mier, alebo bude pokračovať stratégia podpory Ukrajiny vo vojne,“ naznačil premiér, očakávajúc, že dohoda na ukončení konfliktu si vyžiada „obrovské kompromisy od všetkých zúčastnených strán“.
„Prekvapuje ma, že pán prezident prijal veľmi zužujúci výklad Ústavy SR a núti ma riadiť ministerstvo životného prostredia, ktoré patrí Slovenskej národnej strane. Nikoho nemôžete nútiť robiť niečo, čo nechce,“ povedal premiér.
Zároveň zdôraznil, že nenechá seba, vládu a ani Smer-SD zaťahovať do konfliktu medzi bývalým ministrom životného prostredia a súčasným nezaradeným poslancom Národnej rady SR Tomášom Tarabom a vedením koaličnej SNS.
Fico tiež avizoval, že Smer-SD sa rozhodol zmeniť termín plánovaného snemu z novembra na jar 2027. Snem bude podľa jeho slov štartom volebnej kampane Smeru-SD. „Už nebudeme pod tlakom povinností a záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy. A najmä Smer-SD ako stabilná a disciplinovaná strana nebude niesť zodpovednosť za javy v parlamente, ktoré sú výsledkom odchodov poslancov z poslaneckých klubov Hlasu-SD a Slovenskej národnej strany,“ dodal.
Premiér vo videu opätovne ocenil rozhodnutie európskych lídrov na samite v írskom Dubline o záujme zúčastniť sa multilaterálnych rokovaní o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. „Teraz sa ukáže, či inštitúcie Európskej únie, ako sú Európska rada, Európska komisia a najvýznamnejší podporovatelia Ukrajiny, to jest Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Poľsko a Taliansko, chcú na Ukrajine naozaj mier, alebo bude pokračovať stratégia podpory Ukrajiny vo vojne,“ naznačil premiér, očakávajúc, že dohoda na ukončení konfliktu si vyžiada „obrovské kompromisy od všetkých zúčastnených strán“.