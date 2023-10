Fico nemenoval ministrov,ak Čaputová niekoho odmietne,čaká vysvetlenie

Bratislava 18. októbra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico stále nepovedal mená nominantov strany na ministrov v novej vláde. Po stredajšom rokovaní strán s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom Fico avizoval, že ešte počas dňa budú rokovať s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.



Fico podotkol, že ak hlava štátu niekoho z predložených kandidátov odmietne, bude to musieť aj riadne vysvetliť a odôvodniť. Nekonkretizoval zatiaľ ani návrhy na predsedov výborov či podpredsedu parlamentu za Smer-SD. Termínu ustanovujúcej schôdze NR SR je podľa jeho slov vecou prezidentky. Pripomenul, že musí byť najneskôr 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov parlamentných volieb.



Šéf Smeru-SD reagoval aj na otázku o obvinených vyšetrovateľoch Národnej kriminálnej agentúry, tzv. čurillovcoch, ktorí podľa Sme.sk získali status chráneného oznamovateľa. "Vôbec sa takýmito hlúposťami nebudem zaoberať. Čo si myslíte, že sa zbavia zodpovednosti za to, čo napáchali," povedal. Podotkol, že sa im nikto nejde mstiť a že ich neobvinil on, ale policajná inšpekcia. Na otázku, či úrad oznamovateľov protispoločenskej činnosti treba zrušiť, neodpovedal.



Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini pripomenul, že úrad vznikol ešte za ich vlád. Nemyslí si, že by sa mal hneď rušiť. "Treba sa možno pozerať, či efektívne funguje a či plní svoju úlohu," uviedol.