Fico: Novelu Trestného zákona by mohli schváliť v stredu alebo štvrtok

Bratislava 4. februára (TASR) - Novelu Trestného zákona by mohli poslanci Národnej rady (NR) SR schváliť v stredu (7. 2.) alebo vo štvrtok (8. 2.). Očakáva to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý tento termín označil za reálny. Novela má priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a zmeny pri množstve trestných sadzieb.



Skrátenie diskusie o novele v druhom čítaní označil predseda vlády za správne rozhodnutie. "Takýto postup je zákonný a umožní, aby sme konečne začali rokovať o ďalších mimoriadne dôležitých návrhoch, ktoré už vláda predložila do Národnej rady," povedal vo videu na sociálnej sieti. Poslanci môžu v diskusii k návrhu vystúpiť v obmedzenom čase, ktorý koalícia určila celkovo na 62 hodín. Aktuálna 9. schôdza NR SR bude pokračovať od utorka (6. 2.).



Fico dodal, že na schôdzi treba rokovať o predloženom návrhu na oslobodenie poľnohospodárov od odvodov, aby sa tlmili "inflačné tlaky" pri cenách potravín. Vláda sa chce venovať aj kontrole cien a marží potravín. Parlament by mal ďalej rokovať o zákone o strategických investíciách, venovať sa má novelizácii zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, novele zákona o verejnom obstarávaní či zákonu o 13. dôchodkoch.