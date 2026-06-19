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Fico ocenil otvorenie komunikácie s Ruskom zo strany Costovho úradu
Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 19 júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok na tlačovej konferencii privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa premiéra je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie, informuje osobitný spravodajca TASR.
Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom. Šéf slovenskej vlády to považuje za dôležité aj pre prieniky dronov na územia členských štátov Európskej únie. Pripomenul, že dron naložený výbušninami nedávno zachytili vo vodách v blízkosti Grécka.
„Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“ uviedol slovenský premiér, podľa ktorého sa nehovorí o negociácii s Ruskom, ale o komunikácii.
Fico sa vrátil aj k štvrtkovým rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomenul, že na mnohé veci majú diametrálne odlišné názory, avšak vzájomný dialóg je potrebný. So Zelenským hovorili o nadchádzajúcom spoločnom rokovaní vlád. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.
V súvislosti s členstvom Ukrajiny v EÚ premiér vyhlásil, že nie je možné brániť jej v zámere vstúpiť do Únie. Podľa Fica sú však na vstup omnoho lepšie pripravené Srbsko, Albánsko a Čierna Hora. „Pokiaľ Ukrajina bude mať záujem, môže sa od nás niečo dozvedieť. Pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do EÚ, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo,“ povedal predseda vlády.
V súvislosti s migračným paktom, ktorý vstúpil do platnosti, premiér pripomenul, že slovenská vláda ho nepovažuje za dobré dielo.
Summit lídrov EÚ v piatok pokračuje diskusiou o Blízkom východe. Premiér tiež bude viesť rokovania na pôde Európskej komisie. Pýtať sa chce na zneužívanie dotácií zo strany mimovládnych organizácií na Slovensku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom. Šéf slovenskej vlády to považuje za dôležité aj pre prieniky dronov na územia členských štátov Európskej únie. Pripomenul, že dron naložený výbušninami nedávno zachytili vo vodách v blízkosti Grécka.
„Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“ uviedol slovenský premiér, podľa ktorého sa nehovorí o negociácii s Ruskom, ale o komunikácii.
Fico sa vrátil aj k štvrtkovým rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomenul, že na mnohé veci majú diametrálne odlišné názory, avšak vzájomný dialóg je potrebný. So Zelenským hovorili o nadchádzajúcom spoločnom rokovaní vlád. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.
V súvislosti s členstvom Ukrajiny v EÚ premiér vyhlásil, že nie je možné brániť jej v zámere vstúpiť do Únie. Podľa Fica sú však na vstup omnoho lepšie pripravené Srbsko, Albánsko a Čierna Hora. „Pokiaľ Ukrajina bude mať záujem, môže sa od nás niečo dozvedieť. Pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do EÚ, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo,“ povedal predseda vlády.
V súvislosti s migračným paktom, ktorý vstúpil do platnosti, premiér pripomenul, že slovenská vláda ho nepovažuje za dobré dielo.
Summit lídrov EÚ v piatok pokračuje diskusiou o Blízkom východe. Premiér tiež bude viesť rokovania na pôde Európskej komisie. Pýtať sa chce na zneužívanie dotácií zo strany mimovládnych organizácií na Slovensku.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)