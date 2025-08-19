< sekcia Slovensko
Fico ocenil posledný vývoj mierových rokovaní o konflikte na Ukrajine
Podľa neho ostáva ešte niekoľko nevyriešených otázok. Vyjadril kritiku návrhu, podľa ktorého má Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk nakúpiť od USA zbrane v hodnote 100 miliárd EUR.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico v utorok privítal najnovší vývoj v riešení vojenského konfliktu na Ukrajine. Existujú podľa neho dva predpoklady na ukončenie vojny. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti po videokonferencii s lídrami členských štátov EÚ, ktorá sa uskutočnila deň po rokovaniach vo Washingtone, informuje TASR.
Prvým predpokladom je podľa Fica porozumenie, že sa Ukrajina nemôže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie (NATO). Premiér zdôraznil, že túto pozíciu zastával od začiatku vojny.
Ako druhý predpoklad ukončenia vojny uviedol potrebu diskusie o územných zmenách na Ukrajine, bez ktorej podľa neho nemožno tento konflikt vyriešiť.
„Ak tieto dve základné porozumenia - jedno ohľadom členstva Ukrajiny v NATO a druhé ohľadom vojensky kontrolovaných území - budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom (Donaldom Trumpom) bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech,“ povedal Fico. Zároveň vyjadril ľútosť, že Únia musela čakať na Trumpa, aby Európe ukázal cestu k mieru.
Podľa neho ostáva ešte niekoľko nevyriešených otázok. Vyjadril kritiku návrhu, podľa ktorého má Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk nakúpiť od USA zbrane v hodnote 100 miliárd EUR, pričom túto sumu by mala podľa jeho slov pokryť EÚ. Fico tento návrh označil za „nepodarený žart“. Taktiež je skeptický voči ďalším sankciám voči Rusku, ak mierové vyjednávania nepôjdu podľa očakávaní.
Fico zdôraznil, že si želá čo najskorší mier a podporuje iniciatívu Ukrajiny vstúpiť do EÚ za predpokladu, že splní všetky nevyhnutné podmienky.
Na záver premiér uviedol, že má záujem o „normálne susedské vzťahy“ s Ukrajinou, a preto pozitívne vníma prejavený záujem o spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. „Začíname hľadať termín a miesto,“ dodal.
Na rokovaniach vo Washingtone sa v pondelok zúčastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia.
Americký prezident ešte pred rokovaniami trval na tom, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie sa Kyjeva k Aliancii odmieta ako bezpečnostnú hrozbu pre Rusko.
Európski lídri však uvítali Trumpovo oznámenie, že Ukrajine poskytne bezpečnostné záruky.
