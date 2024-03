Fico ocenil, že lídri EÚ sa zhodli na Bosne a Hercegovine

Brusel 22. marca (TASR) - Rozhodnutie lídrov členských krajín Európskej únie odobriť otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou je veľmi dôležité. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, informuje bruselský spravodajca TASR.



Fico potvrdil, že v rámci diskusií o budúcom rozširovaní EÚ padlo rozhodnutie na najvyššej politickej úrovni začať prístupový proces aj s Bosnou a Hercegovinou, hoci ešte pred niekoľkými mesiacmi sa niektoré členské štáty bránili tomu, aby krajiny západného Balkánu mali rovnaké tempo zbližovania s EÚ ako Ukrajina či Moldavsko, ktoré dostali "politické pozvánky".



"To rozhodnutie o Bosne a Hercegovine je neuveriteľne dôležité. Situácia v tejto krajine nie je jednoduchá a práve európska perspektíva môže výrazne stabilizovať politickú situáciu, pretože ak ľudia vidia, že musia robiť nejaké rozhodnutia, meniť právny systém, demokratické úpravy a pozitívne reformy, tak sa na to sústreďujú, pretože na konci dňa to môže znamenať ich prospech," vysvetlil premiér.



Fico ocenil, že sa šéfovia vlád a štátov konečne zhodli na pozícii ku konfliktu na Blízkom východe a prekonali predošlé rozdielne názory. Spresnil, že sa podarilo dosiahnuť vyvážený text, ktorý na jednej strane hovorí o práve Izraela na obranu a likvidáciu teroristických štruktúr Hamasu a na strane druhej požaduje ľudskoprávny rámec na ochranu civilistov v Pásme Gazy, kde sú už desaťtisíce civilných obetí izraelskej ofenzívy.



V oblasti zahraničnej politiky Fico využil summit na viacero bilaterálnych stretnutí. Na jednom z nich hovoril s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o potrebe chrániť značku slovenského tokajského vína na trhu EÚ, lebo maďarskí výrobcovia tokajského vína napadli európsku registráciu slovenskej značky tohto vína, ktoré je od roku 1967 na zozname UNESCO. Potvrdil, že Orbán o tejto iniciatíve nevedel a chce tento spor vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.



Premiér sa na summite stretol aj s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom a odchádzajúcim holandským premiérom Markom Ruttem, ktorí sú oficiálnymi kandidátmi na post generálneho tajomníka NATO. Ako dodal, treba rešpektovať, že stredná a východná Európa má svojho kandidáta na túto pozíciu, zároveň však zdôraznil, že Slovensko má dobré a férové vzťahy s oboma štátnikmi a k svojej podpore sa na rozdiel od iných krajín NATO definitívne vyjadrí o niekoľko týždňov, lebo stále je podľa neho dosť času uzatvárať dohody.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)