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Fico odcestuje na samit EÚ a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore
Úrad doplnil, že samit sa predtým uskutočnil v decembri 2025 v Bruseli.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok (5. 6.) odcestuje na samit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore. Témou samitu je spoločná prosperita a stabilita EÚ a západného Balkánu. TASR o tom informoval tlačový a komunikačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní Únie a o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky,“ priblížil úrad. Doplnil, že samit sa predtým uskutočnil v decembri 2025 v Bruseli.
„V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní Únie a o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky,“ priblížil úrad. Doplnil, že samit sa predtým uskutočnil v decembri 2025 v Bruseli.