Fico: Odmietame prejavy násilia, ale aj policajné a vojenské manévre

Bratislava 16. novembra (TASR) – Opozičný Smer-SD odmieta v súvislosti s utorkovými (17. 11.) očakávanými protestmi a zhromaždeniami v Bratislave prejavy násilia či porušovanie zákonov. Strana je však aj proti represívnym opatreniam a policajným či vojenským manévrom. V pondelok to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico.



"Usmievame sa, keď čítame tvrdé vyjadrenia zo strany ministra vnútra, ako budú zasahovať proti ústavným činiteľom, ako budú dávať pokuty. Toto je najväčšia vizitka, akú si vláda môže vystaviť, ak sa vyhráža ľuďom, že 17. novembra nemôžu prísť pokojne vysloviť svoj názor na to, čo sa v tomto štáte deje," povedal Fico. Nechápe, prečo by protest na Deň boja za slobodu a demokraciu mal byť "pokropený studenou vodou, zhanobený pokutami či ďalšími krokmi zo strany silových zložiek".



Fico zvolal poslancov Národnej rady SR za stranu Smer-SD na utorňajšiu 15.00 h pred sochu Alexandra Dubčeka pri budove parlamentu. "Považujeme tohto človeka za symbol novembra 1989. Uctíme si jeho pamiatku a prihovoríme sa ľudom. Nebudeme potom nikomu brániť, aby sa na individuálnej báze pridal k protestom, ktoré sú organizované v Bratislave," skonštatoval šéf Smeru-SD.



Myslí si, že sa zapíše do histórie, že na 17. novembra pripravila vláda policajné a vojenské manévre voči ľuďom. "Je to niečo, čo si budeme dlho pamätať a sám som zvedavý, aký bude utorňajší deň a čo bude jeho výsledkom," podotkol Fico.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v pondelok vyzval ľudí, aby zvážili svoju účasť na avizovaných utorkových zhromaždeniach. Ak niekto z opozičných politikov vyzýva na zhromažďovanie, podľa ministra pošliapava odkaz 17. novembra. "Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol Mikulec. Vláda robí podľa neho všetko preto, aby spomalila šírenie nového koronavírusu a chránila zdravie obyvateľov.