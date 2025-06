Fico odmietol Dankovu kritiku za podporu vyhlásenia summitu o Ukrajine

Brusel 26. júna (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico vo štvrtok prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook skritizoval predsedu koaličnej SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka za to, že sa do neho „z absolútnej nevedomosti naváža v zásadných zahranično-politických otázkach“. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)



Danko kritizuje podporu záverov samitu, premiér to označil za navážanie sa





Bratislava 26. júna (TASR) - Predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko kritizuje slovenskú podporu záverov samitu Európskej rady, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Informoval o tom na sociálnej sieti. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že sa Danko do neho naváža „z absolútnej nevedomosti" v zásadných zahranično-polotických otázkach.



Danko premiérovi pripomenul jeho slová zo zasadnutia parlamentného výboru pred odletom do Bruselu. Premiér vtedy povedal, že Únia opäť nebude jednotná, lebo Maďarsko nepodporí časť textu uznesenia, ktorá sa týka Ukrajiny.



Premiér podľa svojich slov nerozumie, o čo Dankovi ide. „Orbán dnes na Rade oficiálne oznámil, že nemôže podporiť závery k Ukrajine, lebo jeho vláda odmieta členstvo Ukrajiny v EÚ. Ostatných 26 krajín EÚ, vrátane Slovenska, európsku perspektívu Ukrajiny podporuje, tak príslušné závery v tomto duchu schválili,“ vysvetlil premiér a pýta sa, čo je na tom šokujúce, neporozumiteľné či poškodzujúce národno-štátne záujmy SR.



Fico dodal, že od štvrtkového rána v Bruseli „bojuje za záujmy SR“ najmä v oblasti energetiky. „Stále rokujeme a budeme až do noci. Je smutné, že doma ma koaličný partner namiesto podpory bezdôvodne haní,“ vyhlásil. Danka by poprosil, aby nepriateľov hľadal v opozícii a nie medzi ľuďmi, ktorí ho „celý čas podporovali a podporujú“.



Predseda vlády vo štvrtok ráno odcestoval do Bruselu na samit lídrov členských štátov Európskej únie. Prezidenti a premiéri krajín dvadsaťsedmičky počas zasadnutia Európskej rady rokujú o viacerých témach vrátane pokračujúcej vojny na Ukrajine, vývoja na Blízkom východe, ako aj otázok týkajúcich sa európskej obrany a bezpečnosti.



Diskusie sa zamerajú aj na ekonomické výzvy, predovšetkým na posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Lídri sa budú venovať aj problematike migrácie, aktuálnej situácii v Moldavsku, na západnom Balkáne a ďalším aktuálnym otázkam.



Slovensko na stretnutí podľa premiéra podporí závery samitu. Bude však všetkých partnerov upozorňovať na problém s plánovaným úplným zastavením dovozu ruského plynu do EÚ, a kým sa tento problém nevyrieši, nebude hlasovať za pripravovaný 18. sankčný balík voči Rusku.