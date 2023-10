Bratislava 19. októbra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico odsúdil útok Hamasu na Izrael. Uznal právo Izraela na ochranu jeho suverenity. Obáva sa dôsledkov konfliktu vo svete. Odmieta úvahy o zrovnaní pásma Gazy so zemou či upieranie humanitárnej pomoci v tejto oblasti. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.



"Uznávam aj to, že existuje právo izraelských politických a vojenských štruktúr brániť suverenitu Izraela a prijať nevyhnutné tvrdé opatrenia, aby sa podobné útoky ako predviedol Hamas neopakovali. Nemôžeme ale súhlasiť s plánmi zrovnať Gazu so zemou a ako sprievodnú nevyhnutnú škodu popritom tolerovať tisíce mŕtvych civilistov, Palestínčanov," povedal Fico. Nesúhlasí ani s upieraním humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí uviazli v pásme Gazy.



Fico tiež poznamenal, že nejde len o lokálny konflikt a upozornil na riziko zapojenia ďalších arabských krajín či riziko nárastu militantných a teroristických organizácií vo svete. Upozornil, že ak sa vojenská odveta Izraela nesústredí len na Hamas a bude mať za následok množstvo civilných obetí v Palestíne, konflikt Izraela s arabskými krajinami sa môže ešte vyostriť.